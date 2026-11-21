Der VfL Gummersbach gewinnt ein dramatisches Handballspiel gegen die HSG Lemgo Lippe mit 36:34. Trotz schwerer Ausfälle bei Wagner und Dushebajev und einer torreichen Schlussphase behauptet sich das Team von Trainer Sigurðsson.

Der VfL Gummersbach hat am Samstagabend ein hochspannendes Handballspiel gegen die HSG Lemgo Lippe mit 36:34 (18:16) für sich entschieden. Das Duell in der Sporthalle wurde von Beginn an von zwei schweren Verletzungsschicksalen überschattet, die den Ausgang des Matchs maßgeblich beeinflussten. Obwohl Lemgo über weite Strecken die bessere Offensive präsentierte, fehlten den Gastgeber in den entscheidenden Minuten die Nerven und die Treffsicherheit, um den Vorsprung zu sichern.

Schwere Verletzungen bestimmen Spielverlauf

Die erste dramatische Zitterpartie ereignete sich bereits in der zehnten Minute, als der Lemgoer Leistungsträger Hendrik Wagner nach einem Sprungwurf ohne jegliche gegnerische Einwirkung am linken Fuß umknickte. Die Medizinische Abteilung musste daraufhin eine gesamte Tape-Rolle nutzen, um den Knöchel zu stabilisieren. Wagner versuchte nach zwanzig Minuten zwar einen neuen Anlauf, scheiterte jedoch an den akuten Schmerzen und musste den Rest der Partie auf der Bank verbleiben.

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Kurz darauf folgte der nächste Schock für die Umkleideräume beider Teams. Der Gummersbacher Rückraumspieler Alex Dushebajev prallte mit seinem isländischen Teamkollegen Ingi Sindrason zusammen. Dabei traf das Knie des Nineteen-Jährigen das Gesicht des Spaniers, der umgehend eine Platzwunde davontrug. Dushebajev musste zur Behandlung in die Kabine, was den VfL in eine prekäre Personalsituation brachte, da Trainer Guðjón Valur Sigurðsson nun nur noch drei Rückraumspieler verfügbar hatte.

Schluroff übernimmt tragende offensive Rolle

Infolge der Ausfälle griff Trainer Guðjón Valur Sigurðsson nachdrücklich in die Taktik ein und priorisierte die Gesundheit seiner Spieler. Mit den Worten "Hey, brauchst du Sauerstoff oder geht's? Die Auszeit ist nur für dich" und der Frage an Kristjan Horzen, ob dieser noch lauffähig sei, zeigte sich die Sorge um die Kadergesundheit. Dennoch kämpfte der VfL bis zur letzten Sekunde um jeden Ball und stützte sich dabei maßgeblich auf Miro Schluroff.

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Die statistische Auswertung offenbart die extreme physische und mentale Belastung des deutschen Nationalspielers. Schluroff warf insgesamt neun Tore, verschoss jedoch stattliche 21 Würfe auf das Lemgoer Tor. Insgesamt war er an 17 Torbeteiligungen des VfL beteiligt. Trotz dieser hohen Anzahl an Fehlschüssen betonte er nach dem Spiel, dass das Ergebnis im Vordergrund stehe. Er verwies darauf, dass sein verletztet Kollege Alex Dushebajev durchaus mit der Verletzung weiter hätte spielen können.

Lemgo verspielt Führung in den Schlussminuten

Die HSG Lemgo Lippe, vor 4800 Zuschauern anwesend, agierte während des gesamten Duells äußerst fair. Mit nur drei Zwei-Minuten-Strafen, wovon Lemgo zwei und der VfL eine erhielt, wurde ein sauberes Spiel ohne massive Eskalationen geboten. In der zweiten Halbzeit führte Lemgo zeitweise mit drei Toren, darunter in der 52. Minute bei 31:28 und in der 54. Minute bei 32:30.

Die Entscheidung fiel jedoch in den letzten zwei Minuten des Spiels. Der Lemgoer Niels Versteijnen, der zuvor mehrmals zur Führung getroffen hatte, scheiterte in der Schlussphase dreimal an der Latte bzw. am Pfosten. Diese bitteren Moment der Ungenauigkeit ermöglichten es dem VfL Gummersbach noch das Spiel zu drehen und mit einem Treffer Differenz als Sieger vom Platz zu gehen. Das Ergebnis von 36:34 markiert einen knappen, aber verdienten Erfolg für die Mannschaft aus dem Sauerland.