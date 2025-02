VfL Gummersbach unterliegt in der European League klar Flensburg

Der VfL Gummersbach setzte sich am Dienstagabend in der European League der Handball-Bundesliga mit 31:36 (19:18) gegen die SG Flensburg-Handewitt klar unter.

Der VfL Gummersbach erlitt am Dienstagabend in der European League eine klare Niederlage gegen die SG Flensburg-Handewitt. Nach einer starken ersten Halbzeit verlor der VfL deutlich an Durchschlagskraft. Die Gummersbacher lagen nach dem ersten Durchgang sogar mit 19:18 vorn, konnten die Führung aber nicht halten. Flensburg setzte sich mit 36:31 durch und führt die Gruppe nun mit 6:0 Punkten an.Der VfL Gummersbach bleibt bei zwei Punkten in der Gruppentabelle.

Trotz der Niederlage haben die Gummersbacher noch drei Spieltage, um die nächste Runde der European League zu erreichen. Der beste Werfer des VfL war Julian Köster, der vor allem im ersten Durchgang stark auftrat. Bei Flensburg überzeugten Johannes Golla mit zehn Toren und Simon Pytlick mit sieben Toren.Die Partie begann zunächst etwas zögerlich, beide Mannschaften hatten Schwierigkeiten, in ihren Rhythmus zu kommen. Doch nach ein paar Minuten nahm die Partie Fahrt auf. Beide Teams suchten den schnellen Weg nach vorne und fanden ihren Rhythmus in der Offensive. Insbesondere die Gummersbacher verstanden es, nach Ballgewinnen zügig den Weg zum Flensburger Tor zu suchen. Zur Pause führte Gummersbach mit 19:18. Der zweite Durchgang begann jedoch katastrophal für die Gastgeber. Flensburg ging mit einem Vier-Tore-Lauf in Führung und hielt den VfL konstant auf Abstand. Der VfL wirkte im zweiten Durchgang deutlich schwächer als in der ersten Halbzeit. Trotz des Einsatzes von Routinier Kentin Mahé, der nach einer Verletzung erstmals wieder auf dem Platz stand, konnte der VfL die Niederlage nicht abwenden.





