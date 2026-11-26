Andreas Wolff wechselt zum VfL Gummersbach. Der DHB-Star soll die Verteidigung stärken und Titelambitionen unterstützen, während Präsident Christoph Schindler den Transfer als historischen Meilenstein feiert.

Andreas Wolff schließt sich dem VfL Gummersbach an und verstärkt damit die Defensive der nordrhein-westfälischen Handballmannschaft. Der internationale Torhüter begründet seine Entscheidung mit dem hohen Potenzial des Vereins sowie dessen etablierter Stellung in der deutschen Handballszene. Wolff sieht in Gummersbach den idealen Ort, um seine Karriere auf höchstem Niveau fortzusetzen und gemeinsam mit dem Team neue sportliche Höhen zu erreichen.

Ziele und Ambitionen des Torwarts

Andreas Wolff erklärt, dass er weiterhin ein hochambitionierter Handballspieler ist, der das Maximum aus seiner aktuellen Mannschaft herausholen möchte. Für ihn ist der VfL Gummersbach eine Institution des deutschen Handballs, die bei fast jedem Fan einen Namen hat. Der Ruf, den die Mannschaft aufgrund ihrer speziellen Mentalität aufgebaut hat, hat ihn besonders beeindruckt. Wolff identifiziert sich stark mit den Werten, die die Aufstellung des Trainerstabs verkörpert, und ist überzeugt, dass er in Gummersbach genau dort ankommt, wo er seine sportliche Zukunft sieht.

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Respekt vor dem Management und der Vergangenheit

Wolff hebt die Arbeit der Verantwortlichen um Christoph Schindler und Goggi Sigurdsson in den vergangenen Jahren hervor. Beide haben es geschafft, den Verein wieder dorthin zu bringen, wo er sportlich hingehört. Der DHB-Star möchte seinen Teil dazu beitragen, dass dieser Aufstieg fortgesetzt wird. Ein zentrales Ziel ist dabei der Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Wolff äußert den klaren Wunsch, seine Karriere nicht ohne diesen Titel beenden zu wollen und dieses Vorhaben unbedingt mit dem VfL Gummersbach zu verwirklichen.

Präsident Christoph Schindler feiert historischen Transfer

Christoph Schindler, der Präsident des VfL Gummersbach, bezeichnet den Tag als einen großen Moment für den Verein. Die Verpflichtung eines Spielers wie Andreas Wolff bedeutet für die Vereinsführung extrem viel. Schindler betont, dass der VfL den besten Torhüter der vergangenen zehn Jahre sowie den aktuell besten Torhüter der Handball-Bundesliga gewinnen konnte. Diese Verstärkung bedeutet für die sportliche Ausrichtung des Teams einen massiven Schub.

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Symbolik und Entwicklung des Vereins

Neben der sportlichen Stärkung sieht Christoph Schindler im Transfer ein starkes Zeichen für die Entwicklung des Vereins. Vor vier Jahren spielte man noch in der zweiten Liga, heute ist der Weg in den Europapokal geebnet. Ein Transfer von diesem Rang war damals nicht einmal in den Träumen der Vereinsführung vorhanden. Schindler stellt klar, dass der VfL Gummersbach kein reiner Ausbildungsverein mehr ist, sondern eine Adresse, die internationale Spitzenakteure anzieht. Er bezeichnet den Wechsel als einen der größten Transfers in der Geschichte des Klubs.

Erwartungen der Fans und Partnerschaften

Christoph Schindler ist sich sicher, dass alle Fans und Partner des VfL Gummersbach kaum erwarten können, Andreas Wolff im Trikot des Vereins zu sehen. Die Freude über die Rückkehr in die elite der Handball-Bundesliga und die langfristige Stabilisierung der Position ist im Vorstand und bei den Anhängern groß. Der Transfer unterstreicht die Ambition, langfristig wieder in die Spitze des deutschen Handballs vorzustoßen und die Erfolgsgeschichte, die unter der Führung von Schindler und Sigurdsson begonnen hat, weiterzuschreiben.