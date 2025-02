VfL Holsen gegen Bünder SV: Ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen

Ein spannendes Fussballspiel zwischen dem VfL Holsen und dem Bünder SV in der Kreisliga A am 16. Februar 2025 um 15:00 Uhr auf dem Bünder Sportplatz Holsen. Der Bünder SV gewinnt mit 2:1.

Am Sonntag, den 16. Februar 2025, um 15:00 Uhr, bietet sich auf dem Bünder Sport platz Holsen ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem VfL Holsen und dem Bünder SV an. Bereits unmittelbar nach dem Anpfiff übernimmt Nico Stocksieker für den Gast mit dem ersten Treffer die Führung. Der Ausgleich folgt noch vor der Halbzeitpause in der 35. Minute durch Yasin Can. In der zweiten Halbzeit versuchen beide Teams mit Wechseln neue Impulse zu setzen.

Für den VfL Holsen kommen Jannis Wippermann für Paul Kevin Schmidt und Simon Petring für Yasin Can ins Spiel. Auf Seiten des Bünder SV rücken Lorenz Beckmann für Felix Wormuth und Volkmar Vöge für Mirco Henseler in die Partie. In der Mitte der zweiten Halbzeit gelingt es den Bündern schließlich, das Spiel für sich zu entscheiden. Florian Finke gelingt in der 77. Minute der entscheidende Treffer zum Sieg.Die Aufstellungen: VfL Holsen: Leon Quirin, Marc Schendzielorz, Yurii Cherkas, Niklas Jaschke, Fabian Schneider, Nico Szyska, Yannic Meierebert, Yasin Can, Jan-Wilhelm Klei, Paul Kevin Schmidt, Nusret Sarialtin. Bünder SV: Benjamin Cooper, Yannis Bohmeyer, Florian Seymer, Patrick Bulthaup, Mirco Henseler, Timo Westerbeck, Felix Wormuth, Niklas Preiß, Nico Stocksieker, Florian Finke, Niklas Brennemann. Schiedsrichter: Sven Ossenbeck (Bünde), Assistenten: Majid Qasim, Stefan Ransiek. Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt





nwnews / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Fussball Kreisliga A Vfl Holsen Bündner SV Spielbericht

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Knappes Scheitern für VfL Holsen gegen Bünder SVEinen knappen Sieg kann die Elf des Bünder SV am Sonntag klarmachen: 2:1 gegen VfL Holsen.

Weiterlesen »

VfL Holsen siegt klar gegen VfL KlosterbauerschaftDer VfL Holsen hat am Sonntag eine deutliche 6:0-Niederlage gegen den VfL Klosterbauerschaft in der Kreisliga A eingefahren. Durch eine dominierende Leistung erzielte der VfL Holsen bereits in der ersten Hälfte einen 4:0-Vorsprung und setzte diesen nach dem Wechsel fort.

Weiterlesen »

Katastrophale Niederlage gegen VfL Holsen – saftige Niederlage für VfL KlosterbauerschaftDer VfL Klosterbauerschaft verschmerzt am 14. Spieltag der Kreisliga A eine vernichtende Niederlage in Bünde.

Weiterlesen »

Kantersieg für VfL Holsen gegen VfL KlosterbauerschaftDie Heimmannschaft VfL Holsen gewinnt am 14. Spieltag der Kreisliga A gegen den VfL Klosterbauerschaft mit einem überlegenen 6:0.

Weiterlesen »

VfL Holsen besiegt VfL Klosterbauerschaft klar mit 6:0Der VfL Holsen gewinnt am Sonntagabend gegen den VfL Klosterbauerschaft mit einem eindeutigen 6:0 in der Kreisliga A. Die Holsener Mannschaft zeigte eine starke Leistung und erzielte bereits in der ersten Hälfte vier Tore. Marc Schendzielorz verwandelte in der zweiten Hälfte einen Strafstoß zum 6:0.

Weiterlesen »

VfL Holsen besiegt VfL Klosterbauerschaft mit 6:0Der VfL Holsen hat am Sonntag mit 6:0 gegen den VfL Klosterbauerschaft in der Kreisliga A gewonnen. Die Holsener dominierten das Spiel von Beginn an und erzielten bereits in der 6. Minute das erste Tor durch Yurii Cherkas. Fabian Schneider erhöhte den Vorsprung in der 10. Minute. Weitere Tore fielen in der 32., 36. und 48. Minute durch Yurii Cherkas, Nusret Sarialtin und Fabian Schneider. Marc Schendzielorz verwandelte in der 51. Minute einen Strafstoß zum Endstand von 6:0.

Weiterlesen »