Chefcoach Thomas Wörle fordert von seinen Spielern physische Robustheit, um bei Hoffenheim II die Ergebnis-Krise zu beenden und den Anschluss an die Tabellenmitte zu halten.

Der Drittligist VfL Münster steht kurz vor der Winterpause unter starkem Druck, um die aktuelle Ergebnis-Krise hinter sich zu lassen. Nach fünf Niederlagen in den vergangenen sieben Spielen bleibt dem Verein von Preußen Münster nur noch eine winzige Chance, um den direkten Anschluss an das gesicherte Mittelfeld der Tabelle wiederherzustellen. Chefcoach Thomas Wörle hat am Freitag die Lage klar analysiert und betonte, dass die kommenden fünf Spiele vor der Pause absolut entscheidend für die weitere Saisonentwicklung sind. Das Team bereitet sich intensiv auf das Auswärtsspiel am Samstag vor, das um 14 Uhr im Dietmar-Hopp-Stadion in Sinsheim stattfindet.

Physikalische Härte gegen schnelle Talente

Die Herausforderung in Sinsheim ist für Thomas Wörle und sein Trainerteam einzigartig, da sie auf eine Jugendmannschaft treffen, die als Talenteschuppe der TSG 1899 Hoffenheim gilt. Wörle beschreibt die Gegner als extrem spielstark und begabt, die durch schnelles Tempo und intensives Pressing auffallen. Besonders tückisch ist für die Preußen die Fähigkeit des Opponenten, schnell zwischen Spielzügen umzuschalten. Um diesen schnellen Füßen entgegenzuwirken, setzt Wörle konsequent auf körperliche Robustheit und fordert von seiner Mannschaft eine gesunde Härte, um auf dem Platz zu bestehen und die eigenen Grenzen zu erweitern.

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Der VfL Münster hat das Glück, ohne großen existenziellen Ergebnisdruck in das Duell gehen zu können, während die Preußen als klare Favoriten ins Spiel gehen müssen. Wörle weiß genau, dass die eigenen Spieler zeigen müssen, was sie tatsächlich draufhaben, wenn sie die bittere Talfahrt stoppen wollen. Die Taktik wird darauf ausgelegt sein, diese besondere Aufgabe durch Disziplin und physische Überlegenheit zu meistern, um die eigene Defensive zu stabilisieren und die negativen Trends der letzten Wochen zu durchbrechen.

Spielerausfall und Verletzungsreport

Die Personaldecke beim VfL Münster ist durch Verletzungen und muskuläre Probleme deutlich dünner geworden als geplant. Mehrere namhafte Spieler können am Samstag nicht zur Verfügung stehen, was die Aufgaben für die verbliebenen Kicker weiter erschwert. Zu den Ausfällen gehört Malik Batmaz, der unter einer Kapselzerrung leidet, sowie Joshua Mees, der wegen leichter muskulärer Probleme pausieren muss. Auch Ryan Johansson mit Adduktorenproblemen, Mika Stuhlmacher mit Oberschenkelbeschwerden und Vilhelmsson mit dauerhaften muskulären Schwierigkeiten fallen für das Spiel aus. Zudem bleibt Luca Bolay, der noch Rückstand aus einer Rehabilitation hat, zu Hause.

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Eine weitere wichtige Nachricht für die Fans betrifft den Kultspieler Simon Scherder, der ebenfalls nicht mitreisen wird. Der 33-Jährige hatte nach seiner dritten Kreuzbandoperation und einer einjährigen Zwangspause kürzlich ein umjubeltes Comeback im Westfalenpokal gegen Schüren gefeiert, bei dem Münster 3:0 gewann. Dennoch spürte Scherder die Belastung hinterher leicht, weshalb man ihn schonend behandelt. Wie vereinbart, wird die Vereinsleitung Simon Scherder schrittweise wieder an die volle Spielintensität herangeführt, damit er zur Rückrunde wieder voll einsteigen kann, statt ihn jetzt zu riskieren.

Statistische Analyse und Vertrauensvorschuss

Trotz der zahlreichen Niederlagen zeigt eine detaillierte Statistik, dass die Defensive des VfL Münster durchaus solide strukturiert ist, aber noch zu viele individuelle Fehler macht. In den bisherigen 13 Spielen kassierte die Mannschaft 22 Gegentreffer, was einem bitteren Schnitt von fast zwei Töchtern pro Partie entspricht. Allerdings ist die Abwehr bei Standardsituationen hervorragend organisiert. Mit nur zwei zugelassenen Toren aus Standards belegt man hinter Fortuna Düsseldorf den zweiten Platz in der Drittliga-Tabelle. Auch die Kategorie der zugelassenen Torschüsse mit einem Schnitt von nur 7 pro Partie wird von den Preußen geteilt mit einem anderen Verein auf dem zweiten Platz belegt.

Das Problem liegt also weniger im systematischen Aufbau als in der individuellen Aussetzer, die das Bollwerk der schwarz-weiß-grünen Abwehr angreifbar machen. Chefcoach Thomas Wörle hat diese Schwächen bereits in den Trainings-Schwerpunkten der Länderspielpause adressiert. Der Fokus lag dabei stark auf dem Bespielen des tiefen Blocks, dem Umschaltverhalten und der Steigerung der Intensität. Gleichzeitig wurde massiv an der defensiven Stabilität gearbeitet, um genau diese individuellen Fehler in Zukunft zu minimieren. Auf der Jahreshauptversammlung erhielt Wörle zudem den vollen Rückendeckung von sämtlichen Vereinsgremien, was ihm das Vertrauen für die anstehenden Aufgaben stärkt.

Ziele bis zur Winterpause und Podcast-Tipp

Die Motivation ist bei Thomas Wörle hoch, aber realistisch bleibt. Der frühere Trainer von Ulm spürt das Vertrauen der Vereinsführung, ist sich aber bewusst, wie der Fußball funktioniert und wie schnell sich die Stimmung wenden kann. Bis Weihnachten sollte er mit seinen Jungs unbedingt noch einige Siege einfahren, um ruhige Festtage zu erleben. Der erste Sieg wäre dabei der wichtigste Schritt, um die Psyche des Teams zu stärken und die Ergebnis-Krise endgültig zu überwinden. Den ersten dieser wichtigen Punkte könnten die Preußen natürlich idealerweise schon gegen die Hoffenheim-Bubis in Sinsheim holen.

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Neben der sportlichen Vorbereitung beschäftigt sich die fan- und medienorientierte Seite des Vereins intensiv mit der Zukunft. In der neuen Folge des Insider-Podcasts "Preußen Privat" ist ein besonderer Talkgast zu hören. Das Offensiv-Talent Montell Ndikom, 21 Jahre alt, spricht über seine Anfänge und Eindrücke als Neuzugang. Die Folge ist bereits jetzt in der kultigen Bode-Stadionloge entstanden und steht kostenlos auf www.preussenprivat.de sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify zur Verfügung. Fans und Interessierte sollten hier unbedingt Ohren gespitzt halten, um mehr über die Pläne und die Stimmung im Team zu erfahren.