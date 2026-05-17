VfL Münster steigt ab, Elversberg feiert sensationellen Bundesliga-Aufstieg

Der VfL Münster muss nach einer schwachen Saison den Abstieg in die 3. Liga hinnehmen, während der SV Elversberg mit einem 3:0-Sieg seinen Aufnahme direkt in die Bundesliga feiert. Nach sieben sieglosen Spielen gibt Trainer Alois Schwartz sein Amt ab.

Beim deutlichen 0:3 gegen den SV Elversberg zeigte der VfL Münster, der Tabellenschlusslicht der Bundesliga , eine Leistung, die vollkommen dem Status eines Absteigerteams entsprach. Die Mannschaft war chancenlos und konnte keinerlei Widerstand gegen die dominierenden Hausherren leisten, die sich somit ihren Traum vom direkten Aufstieg in die Bundesliga mit einer konzentrierten Leistung erfüllten.

Trainer Alois Schwartz, der in seinen vergangenen sieben Spielen mit den "Preußen" keine Siege verbuchen konnte, äußerte sich nach dem Spieltag klar.

"Wir haben zwar versucht, uns teuer zu verkaufen, und in den ersten zehn Minuten hat das auch geklappt. Doch dann wurde die spielerische Dominanz von Elversberg einfach zu groß. Eine verdiente Niederlage, die wir gerne vermieden hätten", sagte er.

Allerdings konnte das Team nicht mehr unternehmen, um eine bessere Performance zu zeigen. Immerhin fehlten den Vielkämpfern zwölf Profis aufgrund von Verletzungen oder Sperren. Schwartz musste improvisieren und setzte beispielsweise Marco Meyerhöfer als defensiven Mittelfeldspieler ein. Der Versuch war zwar löblich, aber auf dem Platz reichte die Leistung nicht aus, um gegen die starke Elversberger Mannschaft bestehen zu können.

Vor 1500 mitreisenden Fans präsentierte sich das Team ausgelaugt. Wer hätte gedacht, dass die Nicht-Profis nach dem 0:3 den Aufstieg in die Bundesliga so dominant einläuten würden? Die frühe Führung durch Bambase Conte, der den Innenverteidiger Paul Jaeckel alt aussehen ließ, entschied die Partie früh. Bereits vier Minuten später erhöhte David Mokwa auf 2:0 und machte den Weg für die Elversberger Mannschaft in die Bundesliga klar.

In der zweiten Halbzeit war es dann Mokwa, der mit einem Doppelpack in der 66. Minute für die endgültige Entscheidung sorgte. Die Offen-sivbemühungen der Preußen waren nahezu inexistent. Der erste Torschuss gelang dem U23-Talent Mikail Demirhan erst in der 86.

Minute. Die Elversberger Fans stürmten nach dem Abpfiff auf das Feld, während die Gäste mit hängenden Köpfen in den Mannschaftsbus kletterten. Das Saisonende wurde mit einer verkorksten Saison beendet. Mit nur sechs Siegen, zwölf Unentschieden und 16 Pleiten war der letzte Tabellenplatz leider mehr als verdient.

Sport-Geschäftsführer Ole Kittner gesteht ein: "Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Trotzdem hatten wir immer wieder die Chance, den Hebel umzulegen. Leider ist uns das nicht gelungen.

" Nach zwei Jahren in den unteren Fußballregionen müssen die Preußen nun den bitteren Weg in die Dritthklassigkeit antreten. was nun? Ein Neuanfang in der 3. Liga steht an, doch die Zusammenarbeit mit Spielern und Neuentdeckungen muss noch ausgearbeitet werden. Klar ist, dass Thomas Wörle als neuer Chefcoach ab Dienstag vorgestellt wird.

Seine Aufgabe wird es sein, die Mannschaft nach einem desolaten Saisonverlauf wieder aufzubauen. Joshua Mees, einer der Offensivspieler der Preußen, hat gemischte Gefühle nach dem Spielende. Er gönnt Elversberg den Sieg, ist aber auch die Peinlichkeit des Abstiegs nicht vergessen. Die Sommerpause wird für die Spieler ein wichtiger Abschnitt sein, um sich von der turbulenten Spielzeit zu erholen.

Eine Reise nach Costa Rica steht für Mees an, um abzuschalten und neue Energie zu tanken, bevor Ende Juni die Vorbereitung auf die neue Saison beginnt. Zuvor wird noch ein Abschiedsbrunch mit dem gesamten Team im LVM-Preussenstadion stattfinden. Ein letztes Mal werden alle noch einmal zusammenkommen, um sich zu verabschieden. Für Trainer Schwartz ist dies ein wichtiger Abschluss und eine Gelegenheit, die Zeit in Münster in guter Erinnerung zu behalten, auch wenn es sportlich nicht nach Wunsch verlaufen ist





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