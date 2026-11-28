VfL Osnabrück empfängt Hannover 96 im Topspiel
Osnabrück und Hannover 96 treten im Rahmen der 2. Bundesliga gegeneinander an. Während die Gäste unter Trainer Sandro Wagner ungeschlagen sind, hat der VfL Osnabrück zu Hause Schwierigkeiten und konnte in den letzten drei Spielen nicht gewinnen.
Die erste gefährliche Annäherung gehört den Gästen! Hartel steckt aus dem Zentrum stark für Gindorf durch, der im Sechzehner jedoch den ersten Kontakt etwas zu weit nach vorne legt.
So kann die Osnabrücker Defensive noch rechtzeitig eingreifen und den anschließenden Schussversuch abgrätschen. Los geht’s in Osnabrück! Schiedsrichter Bacher gibt die Partie frei und die Gäste stoßen von links nach rechts an. Die Bremer Brücke ist ausverkauft und bereit für einen stimmungsvollen Topspielabend!
Auf der Gegenseite gibt es bei Wagner trotz des späten 2:1-Heimerfolgs gegen Fürth sogar vier Änderungen. Allgeier erhält in der Innenverteidigung den Vorzug vor Ghita. Im Mittelfeld rücken Thórðarson und Taibi für Matsuda und Bundu in die Startelf. Im Sturm ersetzt Gindorf den verletzungsbedingt fehlenden Källman.
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