Der VfL Osnabrück sichert sich die Zukunft seines Trainerstabs. Cheftrainer Timo Schultz und Co-Trainer Ferydoon Zandi verlängern ihre Verträge vorzeitig für die kommende Saison.

Der Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat eine signifikante Entscheidung im Bereich des sportlichen Nachwuchses und der sportlichen Leitung getroffen. Der Verein sichert sich die Dienste von Cheftrainer Timo Schultz und seines Co-Trainers Ferydoon Zandi für die Zeit über den kommenden Sommer hinaus. Die offizielle Bekanntgabe dieser Vertragsverlängerung erfolgte am Dienstagabend im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Vereins.

Vertragsdetails gelten unabhängig von der Liga

Die neu ausgehandelten Vereinbarungen zwischen dem VfL Osnabrück und dem Trainergespann Timo Schultz sowie Ferydoon Zandi enthalten eine spezifische Klausel, die ihre weitere Bindung an den Verein regelt. Diese Verlängerungen gelten explizit unabhängig von der Ligazugehörigkeit in der kommenden Saison. Das bedeutet, dass die Zusammenarbeit fortgesetzt wird, sollte der VfL Osnabrück den Aufstieg in die erste Bundesliga schaffen oder den Verbleib in der zweiten Liga festigen.

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Die Lila-Weißen, wie der Verein traditionell bezeichnet wird, haben darauf verzichtet, Details zur genauen Laufzeit der neuen Verträge preiszugeben. Weder die exakte Anzahl der Jahre noch spezifische Ausstiegsklauseln wurden in der Veröffentlichung genannt. Der Fokus lag stattdessen auf der strategischen Langfristigkeit und der stabilen Ausrichtung des Projekts unter der Leitung von Timo Schultz.

Timo Schultz zeigt sich überzeugt vom Projekt

Cheftrainer Timo Schultz äußerte sich in den kommenden Tagen nach der Bekanntgabe seiner Vertragsverlängerung sehr zufrieden mit der aktuellen Situation in Osnabrück. Er betonte öffentlich, dass er sich beim VfL unglaublich wohl fühle. Diese subjektive Einschätzung wird durch das große Vertrauen gestützt, das er in die Menschen hat, mit denen er hier täglich zusammenarbeitet.

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Der Coach sieht noch weiteres Potenzial in diesem Klub, das er mit dem Kader ausschöpfen möchte. Er erklärte, dass das Team bereits gemeinsam einiges erreicht habe, aber auch noch viel vor der Bühne stehe. Diese positive Grundeinstellung dient als Fundament für die weiteren sportlichen Ambitionen des Aufsteigers in der zweiten Liga.

Erfolgreiche Zusammenarbeit seit Sommer 2025

Die Verlängerung der Verträge für Timo Schultz und Ferydoon Zandi basiert auf der erfolgreichen Arbeit, die das Duo seit Sommer 2025 für den VfL Osnabrück geleistet hat. Seit ihrer Einstellung führten sie den Klub auf Anhieb zur Drittliga-Meisterschaft. Dieser sportliche Erfolg war der entscheidende Faktor für die schnelle Etablierung der Trainer in der Region und für den Aufstieg des Vereins.

Die Leistungsfähigkeit des Stabs unter Beweis zu stellen, war entscheidend für das Vertrauen des Vereinsvorstands. Der Aufstieg markierte den ersten großen Erfolg der modernen Ära unter dieser Führung. Jetzt geht es darum, die Dynamik der Drittliga-Meisterschaft in der anspruchsvolleren Zweitligaspielklasse zu halten und weiterzuentwickeln.

Sportliche Zukunft und nächste Schritte

Die Verlängerung der Verträge signalisiert dem Verein eine klare Zielrichtung und Stabilität in der Trainerposition. Für die Spieler bedeutet dies Planungssicherheit und die Fortsetzung des bewährten Taktiksystems, das zum Drittliga-Erführ führte. Der VfL Osnabrück setzt darauf, die Struktur, die zum Aufstieg geführt hat, nicht zu ändern, sondern sie für die nächste Liga zu optimieren.

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Die sportliche Leitung hofft, dass die Kontinuität unter Timo Schultz und Ferydoon Zandi dazu beiträgt, die Mannschaft für die Herausforderungen der zweiten Liga zu wappnen. Die kommende Saison wird somit als logische Weiterentwicklung des bisherigen Projekts verstanden, ohne dass es zu einem Neuanfang oder einer Unsicherheit in der sportlichen Führung kommt.