VfL-Star Muhammed Damar eröffnet Dönerladen in Berlin und fordert Podolski heraus

Muhammed Damar vom VfL Wolfsburg erweitert sein Portfolio jenseits des Fußballs mit der Eröffnung eines eigenen Imbissladens in Berlin. Der 22-jährige Mittelfeldspieler nutzt die Gelegenheit, um seine Herkunft zu verarbeiten und Konkurrenz für Ex-Profi Lukas Podolski zu schaffen, während er mit Wolfsburg den Wiederaufstieg in die Bundesliga anstrebt.

Der Aufstieg in die Bundesliga ist das primäre Ziel von Muhammed Damar, dem jungen Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg, der im Sommer für eine ablösestarke Summe von 5,5 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim verpflichtet wurde.

Mit dem ambitionierten Unterfangen, den direkten Wiederaufstieg in die höchste deutsche Spielklasse mit seinem neuen Verein zu vollziehen, präsentiert sich Damar derzeit als eine der tragenden Säulen im Kader der Niedersachsen. Nach einem überzeugenden 2:0-Sieg gegen den VfL Osnabrück bewegt sich das Team auf einem sehr guten Weg zur erreichten Qualifikation. Doch während die sportlichen Ambitionen in Wolfsburg hochgefahren sind, investiert der 22-Jährige parallel in seine Zukunft jenseits des Fußballrasens.

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Muhammed Damar eröffnet Dönerladen in Berlin

Damar hat sich bereits ein zweites Standbein geschaffen, das weit entfernt von sportlichen Höchstleistungen im Stadion zu suchen ist. In der Hauptstadt Berlin hat er kürzlich seinen eigenen Dönerladen mit dem Namen Merda. Kebap eröffnet und nimmt damit direkt Konkurrenz in das Geschäft, die zuvor vom Weltmeister von 2014 Lukas Podolski aufgebaut wurde. Podolski betreibt mit Mangal eine kleine Kette von Imbissständen und ist somit ein etablierter Akteur in diesem Marktsegment.

Für Damar war dieser Schritt jedoch keine spontane Idee, sondern resultiert aus langjährigen Überlegungen und familiärer Tradition. Er verriet in Interviews, dass ihm das Konzept bereits seit langer Zeit im Kopf herumging und er mit seinem Vater die gemeinsame Vision eines neuen Ladens diskutiert hatte. Besonders die langjährige Erfahrung seines Vaters in der Gastronomie, der seit einem Vierteljahrhundert in der Branche tätig ist, stellte dabei eine entscheidende Stütze für das Unterfangen dar.

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Die Zusammenarbeit zwischen dem Profi-Spieler und seinem Vater ist klar strukturiert: Während Damar die Marke und die sportlichen Verbindungen nutzt, führt sein Vater den operativen Teil des Dönerladens. Laut ersten Berichten kommt die kulinarische Qualität beim Testpublikum sehr gut an. Damar lud zahlreiche Kollegen aus Berlin und Wolfsburg zu Probeverkostungen ein, und das Feedback war durchweg positiv. Alle eingeladenen Gäste fanden, dass der Döner sehr gut schmeckt, was die Qualität des Produkts unterstreicht.

Rückkehr zu Hertha BSC als persönlicher Beweis

Ein besonderes Highlight stellt der anstehende Spieltag dar, an dem Wolfsburg bei Hertha BSC antreten muss. Da Damar selbst in Berlin geboren wurde und vier Jahre in der Jugendabteilung von Hertha BSC aktiv war, hat die Stadt und der Verein eine besondere, wenn auch von Spannungen geprägte, Bedeutung für ihn. Die Berliner feiern ihre Auswärtssiege oft mit einem Besuch in Charlottenburg, und es liegt nahe, dass das Team von Wolfsburg dieses Ritual nach einem Erfolg beim Tabellenführer ebenfalls aufgreifen könnte.

Für Damar wäre ein solcher Besuch doppelt lohnenswert, da er noch eine persönliche Rechnung mit seinem ehemaligen Jugendverein offen hat. Er bezeichnete seinen Ausschluss aus der Hertha-Jugend im Jahr 2019 als negative Erfahrung und betonte, dass er zeigen wolle, dass Hertha einen Fehler gemacht habe, als sie ihn gehen ließen. Seine aktuelle Leistung und seine weiteren unternehmerischen Initiativen dienen somit auch als Beweise dafür, dass seine damaligen Kritiker die falsche Einschätzung getätigt hatten.

Die Kombination aus sportlichem Erfolg und unternehmerischem Engagement macht Damar zu einer faszinierenden Figur im modernen Fußball.