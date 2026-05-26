Im letzten Bundesliga-Spiel, der Abstieg schien unvorstellbar, aber es ist Wirklichkeit geworden. Derبوطierungstage und die Analyse der bisherigen Beteiligung - das ist das für die Wolfsburgers jetzt. Zahlreiche Führungskräfte und Spieler stehen vor einer schweren Zeit, wenn sie das Bundesligaspiel im Unterhaus konkurrieren.

Der VfL Wolfsburg ist nach der 1:2-Niederlage gegen den SC Paderborn aus der Bundesliga abgestiegen. Dadurch steht im Sommer ein Riesen-Umbruch an. Im letzten Bundesliga -Spiel hatte der VfL Wolfsburg bereits bekanntgegeben, dass VW-Boss Oliver Blume eine große Analyse seiner bisherigen Beteiligung vornehmen wird, um den jetzigen Zustand des Autokonzerns zu überprüfen.

Zuvor hatte Blume seine Hoffnung geäußert, dass sich die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking trotz der Seuchensaison noch in der Liga halten kann. Laut Informationen der "Bild" soll der Etat des VfL Wolfsburg in der kommenden Saison auf rund 55 Millionen Euro gesenkt werden. Während alle VfL-Spieler einen gültigen Vertrag für das deutsche Unterhaus haben, müssen die Profis downvotingmöglichkeiten und sparen sie müssen auf 35 Prozent ihres Gehalts verzichten.

Einige Top-Spieler, wie Patrick Wimmer, Kamil Grabara oder Konstantinos Koulierakis könnten verkauft werden, aber ob sich dies nach dem Abstieg ändert, ist unklar





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