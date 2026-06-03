VfL Wolfsburg befördert Hecking und verpflichtet Trainer Strobl

Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga setzt der VfL Wolfsburg auf eine neue Führungsstruktur: Dieter Hecking wird Sportboss, Tobias Strobl übernimmt als Trainer.

Der VfL Wolfsburg hat eine mutige Zukunftsentscheidung getroffen. Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga verlängerte der Verein den auslaufenden Vertrag mit Dieter Hecking (61) nicht als Trainer, sondern beförderte ihn zum Sport boss.

Hecking unterschrieb einen Vertrag bis 2028 und soll nun die sportliche Leitung übernehmen. Diese Maßnahme gilt als überschaubares Risiko, da Hecking den Verein bereits kennt und als Führungspersönlichkeit geschätzt wird. Doch die eigentliche Überraschung folgte mit der Verpflichtung des neuen Trainers. Die Wölfe sicherten sich die Dienste des 38-jährigen Tobias Strobl, der zuvor den Drittligisten SC Verl trainierte.

Die Verhandlungen zogen sich hin, da zunächst eine Ablösesumme von 500.000 Euro im Raum stand, die sich plötzlich verdoppelte. Am Ende einigten sich beide Seiten auf eine Summe, die nicht öffentlich bekannt gegeben wurde. Strobl erhält einen Vertrag bis Sommer 2028 und soll den Neuaufbau in Wolfsburg vorantreiben. In der Branche gilt der junge Fußballlehrer als eines der größten Trainer-Talente Deutschlands.

Hecking war die treibende Kraft hinter dieser Verpflichtung und setzte sich im Verein dafür ein. Ein gewisses Risiko bleibt jedoch bestehen, denn Strobl kennt die 2. Bundesliga bisher nicht.

Zudem lastet auf ihm der Druck, sofort Ergebnisse liefern zu müssen. Dennoch zeigte sich Strobl optimistisch: Ich hatte sofort das Gefühl, dass es passt und die Aufgabe etwas Besonderes ist. Es reizt mich sehr, Teil davon zu sein und hier etwas Neues aufzubauen. Diese Herausforderung werde ich mit viel Positivität angehen, das ist mein Naturell.

Bei einigen Fans dürften Erinnerungen an den vorherigen Trainer Paul Simonis wach werden, der im Vorjahr ebenfalls mit viel Hoffnung verpflichtet wurde, aber nach nur vier Monaten scheiterte. Dieses Experiment von Ex-Boss Peter Christiansen und Ex-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz endete krachend. Mit Strobl soll nun alles besser laufen. Hecking äußerte sich zu der Verpflichtung: Er ist ein Trainer mit großer Energie und einer klaren Vorstellung vom Fußball, der trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung mit nach Wolfsburg bringt.

Mit seiner erfolgreichen Arbeit an der Schnittstelle zwischen Nachwuchs und Profibereich hat er sich beim FC Augsburg einen Namen gemacht. Wie man eine Mannschaft formt und Spieler weiterentwickelt, sie auf ein neues Niveau bringt, das hat er nicht nur in Verl zuletzt eindrucksvoll nachweisen können. Der VfL Wolfsburg hofft nun, dass Strobl den Verein zurück in die Bundesliga führen kann. Die Erwartungen sind hoch, aber die Verantwortlichen sind überzeugt, den richtigen Mann gefunden zu haben. Die kommende Saison wird zeigen, ob sich die mutige Entscheidung auszahlt





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