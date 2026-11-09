VfL Wolfsburg bleibt in der 2. Liga weit hinter den Erwartungen zurück

Trotz eines Kaderwerts von 95 Millionen Euro und hoher Ausgaben rutscht der VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga ab. Analyse der Ursachen und Ausblick auf die Zukunft.

Der VfL Wolfsburg startete mit dem Label des absoluten Aufstiegsfavoriten in die Saison 2024/25. Nach einem Investitionsvolumen von knapp 28 Millionen Euro für neue Spieler und einem gesamten Kaderwert von fast 95 Millionen Euro galt der Klub aus Niedersachsen als Bayern München der 2. Liga. Doch die sportliche Realität sieht nach elf Spieltagen ernüchternd aus. Die Mannschaft von Cheftrainer Tobi Strobl befindet sich nur auf Platz 5 und hat fünf Zähler Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz.

Finanzielles Ungleichgewicht in der Liga

Der Kontrast zu den Tabellenführern ist erschreckend groß. Hertha BSC, die aktuell an der Spitze stehen, gaben im Sommer lediglich 150.000 Euro für Verstärkungen aus. Der 1. FC Nürnberg, der ebenfalls direkt aufstiegsberechtigt ist, setzte knappe 1,7 Millionen Euro um. Diese Summen liegen Welten unter den Ausgaben des VfL Wolfsburg. Dennoch sind die Berliner und Nürnberger den Wölfen in der Tabelle voraus. Der VfL war in dieser Saison noch nie auf einem direkten Aufstiegsplatz zu finden. Die beste Platzierung in der vergangenen Spielzeit war Rang 3, und das nur dreimal in Folge.

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Startschwäche und defensive Probleme

Eines der drängendsten Probleme des VfL war der extrem schwache Saisonstart. Die Mannschaft schaffte es erst einmal nicht, zwei Spiele in Folge zu gewinnen. Erst am 2. und 3. Spieltag gelang der ersten Sieg. Seitdem hat sich die Lage zwar stabilisiert, aber der Rückstand auf die direkten Konkurrenten ist so groß wie noch nie zur Länderspielpause. Trotz der theoretisch besten Kaderqualität in der Liga gelingt es den Wölfen nicht, die Überlegenheit in Punkten umzumünzen. Ein Nicht-Aufstieg würde für den VW-Klub eine Katastrophe bedeuten und sowohl massive finanzielle als auch personelle Konsequenzen nach sich ziehen.

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Struktureller Umbruch unter Hecking und Schwegler

Die aktuellen Schwierigkeiten sind eng mit dem tiefgreifenden Umbau nach dem Abstieg verbunden. Dieter Hecking wurde vom entlassenen Trainer zum neuen Boss des Vereins befördert. Gemeinsam mit dem Sportdirektor Pirmin Schwegler stand die Aufgabe an, eine völlig neue Mannschaft zusammenzustellen. Als Trainer kam Tobi Strobl vom Drittligisten SC Verl ins Stadion an der Alten Försterei und später in die Niedersachsen. Solch ein Mega-Umbruch braucht Zeit. Strobl betonte, dass man sich nicht verrückt machen lassen dürfe, da sich die Mannschaft immer mehr finde.

Offensive Stärke bleibt bestehen

Trotz der табellarischen Enttäuschung punktet die Offensive des VfL Wolfsburg nach wie vor. Kein Team ist in der 2. Bundesliga torgefährlicher als die Wölfe, die es auf 26 Treffer gebracht haben. Auch bei Distanztreffern liegen sie mit 8 Toren an der Spitze der Liga. Tobi Strobl sieht hier den Schlüsselfaktor für die Zukunft. Er forderte, dass die Mannschaft in kleinen Momenten konstanter werden muss, ähnlich wie es Hertha BSC gerade vorführt. Wenn dies gelingt, werde man auch konstanter dreifach punkten können, um die verlorenen Punkte im Aufstiegsrennen zurückzugewinnen.