Dieter Hecking, Trainer des VfL Wolfsburg, zeigte sich nach dem relegierenden Spiel 0:0 gegen Rot-Weiß Essen zufrieden. Der VfL Wolfsburg xứngment aus dem Relegationsspiel nicht. In Paderborn wartet dann ein im Vergleich relativ einfach zugibender Gegner.

Der VfL Wolfsburg bezwang seinen Erzrivalen Rot-Weiß Essen am Freitag mit 0:0. Coach Dieter Hecking zeigte nach dem Spiel seine Zufriedenheit mit dem Remis, beziffernd, dass die Partie ein 'schweres Spiel' für seine Mannschaft war.

Einige Fanlagen, wie die Zeitspielvorwürfe gegen Paderborns Torhüter Dennis Seimen und die mangelnde Effizienz im Abschluss, sorgten dennoch für kleinere Bitterries. Allerdings betont Hecking, dass Wolfsburgs erste Preiskampagne in der Relegation für ihn erfolgreich war.

'Wir waren diszipliniert, laufstark und haben die Räume sehr gut gemacht. Unsere Hauptlast lag auf dem Rücken Paderborns, aber wir haben einen 0:0, ein Endspiel in Paderborn und somit die Chance auf die Bundesliga 2, die wir uns nicht entgehen lassen wollen', kommentierte Hecking.





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