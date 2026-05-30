Der VfL Wolfsburg hat einen neuen Sport-Geschäftsführer: Dieter Hecking. Der 61-jährige Ex-Trainer soll die Zweitliga-Meisterschaft einfahren oder mindestens in die Top 3 kommen, um die Bundesliga-Rückkehr perfekt zu machen.

Der VfL Wolfsburg hat einen neuen Sport-Geschäftsführer : Dieter Hecking . Der 61-jährige Ex-Trainer soll die Zweitliga-Meisterschaft einfahren oder mindestens in die Top 3 kommen, um die Bundesliga-Rückkehr perfekt zu machen.

Hecking kennt die zweite Liga und ihre Anforderungen und bringt die passenden Kompetenzen mit. Er soll die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit mit Pirmin Schwegler und dem Team fortsetzen und die Entwicklung der Frauenfußballmannschaft weiter vorantreiben. Der Aufsichtsrat ist deshalb zu dem Entschluss gekommen, Hecking diese Verantwortung zu übertragen. Hecking selbst sagt, dass das Vertrauen und die Wertschätzung des Vereins und des Aufsichtsrats bedeutend für ihn sind.

Er freut sich auf die große Aufgabe, die vor ihm liegt, und hofft auf den Kompany-Effekt. Der VfL hofft, dass Hecking die Bundesliga-Rückkehr perfekt machen kann, nachdem er selbst vor zwei Jahren nicht die Wunschlösung war, aber dann zweimal in Serie die Meisterschaft gewann und den DFB-Pokal holte. Hecking soll jetzt die Zweitliga-Meisterschaft einfahren oder mindestens in die Top 3 kommen, um die Bundesliga-Rückkehr perfekt zu machen.

Die Boss-Position ist für Hecking nicht neu, er war von Juli 2020 bis Mai 2024 Sportvorstand beim 1. FC Nürnberg, konnte den Club aber nicht zurück in die Bundesliga führen. Das soll mit dem VfL gelingen. Nach dem Abstieg braucht es eine neue Mannschaft, die aus vor allem jungen, entwicklungsfähigen und deutschsprachigen Spielern besteht.

Der VfL hofft, dass Hecking die Bundesliga-Rückkehr perfekt machen kann, aber es wird auch eine Herausforderung sein, die positive Grundstimmung im Verein zu erzeugen und das Thema zweite Liga mit der nötigen Mischung aus Demut, Courage und Überzeugung anzugehen. Der VfL ist deshalb zu dem Entschluss gekommen, Hecking diese Verantwortung zu übertragen. Er soll die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit mit Pirmin Schwegler und dem Team fortsetzen und die Entwicklung der Frauenfußballmannschaft weiter vorantreiben.

Der Aufsichtsrat ist deshalb zu dem Entschluss gekommen, Hecking diese Verantwortung zu übertragen. Hecking selbst sagt, dass das Vertrauen und die Wertschätzung des Vereins und des Aufsichtsrats bedeutend für ihn sind. Er freut sich auf die große Aufgabe, die vor ihm liegt, und hofft auf den Kompany-Effekt. Der VfL hofft, dass Hecking die Bundesliga-Rückkehr perfekt machen kann, nachdem er selbst vor zwei Jahren nicht die Wunschlösung war, aber dann zweimal in Serie die Meisterschaft gewann und den DFB-Pokal holte.

Hecking soll jetzt die Zweitliga-Meisterschaft einfahren oder mindestens in die Top 3 kommen, um die Bundesliga-Rückkehr perfekt zu machen. Die Boss-Position ist für Hecking nicht neu, er war von Juli 2020 bis Mai 2024 Sportvorstand beim 1. FC Nürnberg, konnte den Club aber nicht zurück in die Bundesliga führen. Das soll mit dem VfL gelingen.

Nach dem Abstieg braucht es eine neue Mannschaft, die aus vor allem jungen, entwicklungsfähigen und deutschsprachigen Spielern besteht. Der VfL hofft, dass Hecking die Bundesliga-Rückkehr perfekt machen kann, aber es wird auch eine Herausforderung sein, die positive Grundstimmung im Verein zu erzeugen und das Thema zweite Liga mit der nötigen Mischung aus Demut, Courage und Überzeugung anzugehen





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