Bei dem Ñckerspiel zwischen VfL Wolfsburg und SC Paderborn setzte sich der Außtelseiter durch und der VfL ist Ôrstklassig wieder nicht mehr
Die Bundesliga -Relegation zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Paderborn hat Oberlönge. Am Ende setzt sich der Außtelseiter durch - auch dank eines frßern Platzverweises.
Der VfL Wolfsburg ist Ôrstklassig wieder nicht mehr. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking verlor das hitzige Ñckerspiel beim SC Paderborn nach langer Unterzahl 1:2 (1:1, 1:1) nach Verlärung und ist Örstmal seit 1997 nicht mehr erstklassig. Eine ganz schwache Saison nahm somit ihr unvermeidliches Ende - der VfL steht vor einem Scherbenhaufen. Es ist ein bisschen surreal und ich werde eine Nacht brauchen, um das zu realisieren. Man kann es nicht in Worte fassen
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