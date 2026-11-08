VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC: Fabian Reese im Fokus

Fabian Reese kehrt zu Wolfsburg nach Berlin zurück. Erntet Pfiffe seiner Fans. Familie reagiert empört. Trainer loben professionelle Leistung der Spieler.

Der VfL Wolfsburg reiste in die Hauptstadt, um bei Hertha BSC anzutreten, wobei der Fokus weit mehr auf dem Mittelfeldspieler Fabian Reese lag als auf dem reinen Spielverlauf. Für die 8 Millionen Euro, die Hertha BSC im Sommer für die Verpflichtung des 28-jährigen Profis an den VfL Wolfsburg zahlte, wurde Reese bei den Berliner Anhängern zum prominenten Feindbild Nummer eins. Dies zeigte sich bereits bei seiner ersten Rückkehr in die Hauptstadt, als die Wolfsburger das Spiel mit 1:2 verloren und Reese massive Pfiffe aus der Menge erhielte.

Ausgelassene Pfiffe bei jedem Kontakt

Die Welle der Ablehnung war nicht auf bestimmte Phasen beschränkt, sondern durchzog das gesamte Spielgeschehen. Während der Platzbegehung und beim gemeinsamen Aufwärmen vor der Partie ertönten laute Pfiffe aus der Tribüne. Diese Störaktion hielt auch während des kompletten Spiels an, da die Fans bei jedem Ballkontakt, den der 28-Jährige hatte, mit deutlichen akustischen Zeichen ihrer Missbilligung Ausdruck verliehen. Die Atmosphäre war somit von Beginn an von einer starken emotionalen Komponente geprägt, die das sportliche Ereignis überlagerte.

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Familienreaktion überschreitet Grenzen

Johanna Grünewald, die Partnerin von Fabian Reese, litt ebenfalls unter den Vorfällen und zeigte keine Toleranz für die Aggressivität der Fans. Auf ihrem Instagram-Profil, das knapp 26.000 Follower umfasst, reagierte sie nach dem Spiel mit deutlichen Worten. Sie erklärte, dass sie immer noch sprachlos über das Geschehen sei und das Verhalten jede Grenze überschritten habe. Für sie und die Familie war die Situation einfach nur schrecklich. Sie forderte Kritiker auf, sich zu fragen, wie viel Menschlichkeit nach solchen Vorfällen noch übrig bleibt, und wies pauschale Schuldzuweisungen an die Familie zurück.

Professionelle Distanzierung durch Mitspieler

Dennoch ließen sich die Akteure des VfL Wolfsburg nicht aus der Reserve locken. Kapitän Maximilian Arnold, 32 Jahre alt, betonte gegenüber der Presse, dass Fabian Reese die Attacken nach außen hin sehr professionell hingenommen habe. Arnold vermittelte den Eindruck, dass die Pfiffe den Spieler nicht emotional tangiert haben. Diese interne Wahrnehmung wurde durch die Bewertung des VfL-Trainers Tobias Strobl, 39 Jahre alt, gestützt, der die mentale Stärke seines Spielers anerkannte und die Leistung wertete.

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Trainerlob trotz kontroverser Begleitumstände

Tobias Strobl attestierte Fabian Reese ein sehr engagiertes und erfolgreiches Spiel. Der Trainer hob besonders hervor, dass der Spieler im defensiven Bereich sehr umtriebig und diszipliniert agierte, ohne dabei seine offensiven Momente aus den Augen zu verlieren. Strobl lobte zudem den Umgang mit der schwierigen Situation und betonte, dass Reese sich konzentriert auf seine taktischen Aufgaben im Spiel verlassen hat. Diese sportliche Bewertung stand im Kontrast zur emotionalen Ausgelassenheit in der Kulisse.

Stefan Leitl nimmt der Partie die Brisanz

Auf der Gegenseite versuchte Hertha-Trainer Stefan Leitl, 49 Jahre alt, die Brisanz der Begegnung vor der Partie zu nehmen. Er betonte, dass Reese in den drei Jahren, die er in Berlin verbracht hat, richtig abgeliefert habe. Leitl sprach von allergrößtem Respekt und bezeichnete den Spieler weiterhin als Fabi, was auf ein sehr gutes persönliches Verhältnis hindeutet. Nach eigenen Aussagen ist bei ihm nichts hängengeblieben, was die emotionale Distanzierung des Trainers im Vergleich zu den Fans unterstrich.

Unveränderte Feindseligkeit im Stadion

Während die Trainer und Teamkollegen sachlich und professionell reagierten, blieb die Stimmung unter den Anhängern von Hertha BSC unverändert feindselig. Die Fans vergaben ihre Meinung nicht einfach, nur weil die Verantwortlichen des Vereins die Situation entspannter sahen. Die Kombination aus dem hohen Ablösepreis, der kurzen Verweildauer und der Rückkehr zum Erzrivalen schuf eine permanente Spannungsquelle, die das sportliche Geschehen der Partie maßgeblich beeinflusste und die medialen Aufmerksamkeit auf die Person von Fabian Reese lenkte.