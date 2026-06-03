VfL Wolfsburg Grabara: Torhüter räumt bereits vor Relegations-Rückspiel sein Haus - Abgang immer wahrscheinlicher

Beim VfL Wolfsburg beginnt nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga der große personelle Umbruch. Torwart Kamil Grabara soll bereits vor dem entscheidenden Relegationsspiel sein Haus geräumt haben, was einen baldigen Abgang wahrscheinlich macht. Auch für seinen potentiellen Ersatz Marius Müller wird ein Wechsel erwogen.

Der VfL Wolfsburg steht nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga vor einem großen personellen Umbruch. Nahezu die gesamte Mannschaft könnte den Verein verlassen, und bereits jetzt mehren sich Berichte über vorzeitige Abgänge.

Im Zentrum der aktuellen Diskussionen steht Torwart Kamil Grabara. Nach Informationen von BILD soll der 27-jährige polnische Nationalspieler bereits vor dem entscheidenden Relegations-Rückspiel in Paderborn, das Wolfsburg mit 1:2 nach Verlängerung verlor und den Abstieg besiegelte, sein Haus in Ehmen, einem Stadtteil im Westen Wolfsburgs, geräumt haben. Dieser Zeitpunkt ist besonders brisant, da nach dem 0:0 im Hinspiel der Klassenerhalt noch möglich war.

Zudem besitzt Grabara einen laufenden Vertrag in Wolfsburg bis zum Sommer 2028, der auch für die 2. Liga Gültigkeit hat. Es bleibt unklar, ob es sich um einen reinen Wohnortwechsel innerhalb der Stadt handelte oder ob Grabara bereits frühzeitig seinen Abschied vom VW-Klub vorbereitete. Auf Nachfrage von BILD reagierte der Torwart mit dem Hinweis auf "private Angelegenheiten", zu denen er keine Stellung nehmen möchte.

Auch der Verein selbst hat nach eigenen Angaben keine Informationen über einen solchen Umzug. Grabaras vorzeitiger Abgang wäre keine große Überraschung. Unabhängig von der Liga strebt der Schlussmann einen schnellen Wechsel an, und der VfL Wolfsburg würde ihm bei einem angemessenen Angebot keine Steine in den Weg legen. Der Keeper war vor zwei Jahren für eine Ablösesumme von 13,5 Millionen Euro vom FC Kopenhagen nach Wolfsburg gekommen.

Anstatt den erhofften nächsten Karriereschritt zu machen und sich im deutschen Oberhaus zu etablieren, stagnierte seine Entwicklung bei den Wölfen. Hinzu kommen Berichte über zwischenmenschliche Probleme; seine teilweise introvertierte Art soll bei vielen Mitspielern nicht gut angekommen sein. Als potenzieller neuer Verein wird der FC Brügge aus Belgien genannt. Sein aktueller Marktwert wird auf etwa 12 Millionen Euro geschätzt, was deutlich unter der ursprünglichen Investition liegt.

Angesichts der finanziellen Verluste ist ein Transfer für Wolfsburg jedoch unwahrscheinlich, zumal der Club auf der Torwartposition einen kompletten Neuanfang plant. Denn der VfL benötigt gleich zwei neue Torhüter. Als potenzieller Ersatz für Grabara wurde mit Marius Müller bereits ein erfahrener Keeper verpflichtet, der bis 2027 unter Vertrag steht und in dieser Saison bei acht Einsätzen überzeugte. Überraschend wird jedoch auch Müller, der als zuverlässige Alternative galt, ein baldiger Wechsel nahegelegt.

DerClub befindet sich also auf einer umfassenden Torwartsuche, die einen kompletten Neustart auf dieser Position bedeutet. Die Situation illustriert die tiefgreifenden Probleme und den beginnendenNeuaufbau in Wolfsburg. Nach dem bitteren Abstieg folgt nun das große Ausmisten, bei dem kaum ein Spieler sicher zu sein scheint. Die kommenden Wochen werden zeigen, welche Akteure den Verein tatsächlich verlassen und wie der neue Kader für die 2. Bundesliga zusammengestellt wird





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