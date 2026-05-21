VfL Wolfsburg hat sich in der Saisonverlängerung gerettet und setzt auf drei Erfolgsfaktoren

Der VfL Wolfsburg hat sich mit einer Niederlage in den letzten fünf Spielen zumindest in die Relegation gerettet. Am Donnerstag (20.30 Uhr, Sky und Sat.1) steigt nun das Hinspiel gegen den Drittplatzierten der 2. Liga. VfL-Coach Dieter Hecking warnt: "Es wird kein Selbstläufer werden." Um in der Saisonverlängerung den Klassenerhalt zu schaffen, setzte der Fußballlehrer auf drei Erfolgsfaktoren. Diese sollen den ersten Abstieg in der Klub-Geschichte verhindern. Die Vorzeichen, dieses Ziel zu schaffen, stehen grundsätzlich gut. Auch deshalb wurde am vergangenen Dienstag ein großes Familiengrillen am VfL-Center veranstaltet. Dabei schworen sich in entspannter Atmosphäre noch mal alle auf die beiden Duelle gegen Paderborn ein. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist er selbst. Der Trainer strahlt mit seiner Erfahrung und Ruhe die nötige Autorität aus. Die kommt bei der Mannschaft gut an. Auch Problemfälle wie die Trainingsprügelei zwischen Kevin Paredes und Mohamed Amoura moderiert er konsequent. Das Duo hat in der Vergangenheit schon bewiesen, dass es in der Lage ist, sportlich für den Unterschied zu sorgen. Ähnlich wichtig ist auch Christian Eriksen geworden. Der Däne hat sich zum Taktgeber des VfL entwickelt – sportlich wie menschlich. Ohne große Gesten oder laute Ansagen übernimmt er Verantwortung und geht mit starken Leistungen voran. Viele Fans sehen derzeit den besten Eriksen seit seinem Wechsel nach Wolfsburg vor knapp einem Jahr.

Der VfL Wolfsburg hat sich mit einer Niederlage in den letzten fünf Spielen zumindest in die Relegation gerettet. Am Donnerstag (20.30 Uhr, Sky und Sat.1 ) steigt nun das Hinspiel gegen den Drittplatzierten der 2.

Liga. VfL-Coach Dieter Hecking warnt: "Es wird kein Selbstläufer werden.

" Um in der Saisonverlängerung den Klassenerhalt zu schaffen, setzte der Fußballlehrer auf drei Erfolgsfaktoren. Diese sollen den ersten Abstieg in der Klub-Geschichte verhindern. Die Vorzeichen, dieses Ziel zu schaffen, stehen grundsätzlich gut. Auch deshalb wurde am vergangenen Dienstag ein großes Familiengrillen am VfL-Center veranstaltet.

Dabei schworen sich in entspannter Atmosphäre noch mal alle auf die beiden Duelle gegen Paderborn ein. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist er selbst. Der Trainer strahlt mit seiner Erfahrung und Ruhe die nötige Autorität aus. Die kommt bei der Mannschaft gut an.

Auch Problemfälle wie die Trainingsprügelei zwischen Kevin Paredes und Mohamed Amoura moderiert er konsequent. Das Duo hat in der Vergangenheit schon bewiesen, dass es in der Lage ist, sportlich für den Unterschied zu sorgen. Ähnlich wichtig ist auch Christian Eriksen geworden. Der Däne hat sich zum Taktgeber des VfL entwickelt – sportlich wie menschlich.

Ohne große Gesten oder laute Ansagen übernimmt er Verantwortung und geht mit starken Leistungen voran. Viele Fans sehen derzeit den besten Eriksen seit seinem Wechsel nach Wolfsburg vor knapp einem Jahr





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