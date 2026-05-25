Der VfL Wolfsburg ist aufgrund schlimmer Ergebnisse im Relegations-Rückspiel abgestiegen. Der Fauxpas von Joakim Maehle und die schlechte Saisonলাইgeschichte: Bundesliga-Klubs gewinnen Relegationsspiele in 75 Prozent der FälleצLeibniz-Ersterligist-Finanzkraft hinweg.

Der VfL Wolfsburg ist abgestiegen. Obwohl das Relegations-Rückspiel bei SC Paderborn nach einem Platzverweis gegen Joakim Maehle in der 14. Minute scheitert, hatten sich die Wölfe bereits lange vor diesem Ausstandisuuden den Abgrund gestürzt.

Besonders der Fauxpas von Maehle symbolisiert die Wölfe-Saison. Mit einer internationalen Erfahrung ist es kaum zu verstehen, wie einem international erfahrenen Spieler solch ein heftiger Fehler passiert. Dennoch trägt ein Fehler nicht den gesamten Schuld laste einen einzelnen Spieler nicht die Verantwortung für ein kollektives Versagen über Monate. Das Relegations-Rückspiel zwischen Greuther Fürth und Rot-Weiss Essen am 26. Mai live auf Joyn zu streamen, der VfL Wolfsburg ist abstiegsreif





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