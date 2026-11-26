Eine Managerin des VfL Wolfsburgs sucht bei „Bauer sucht Frau“ nach der großen Liebe. Dafür musste Melissa sogar vorher beim Klub um Erlaubnis fragen.

“ teil. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten arbeitete sie als Projektmanagerin, mittlerweile ist sie Assistentin der Geschäftsführung des Zweitligisten. Vor den Dreharbeiten informierte die 27-Jährige ihren Arbeitgeber und erhielt die erforderliche Erlaubnis, wie „Melissa und Chris verstehen sich bei „Bauer sucht Frau“ bestens.

In der aktuellen Staffel des TV-Formats buhlt die Wölfe-Mitarbeiterin um das Herz des 31-jährigen Bio-Bauern Chris. Der Landwirt führt einen Betrieb mit umfangreicher Viehhaltung und Grünland. Während der Hofwoche konnte sich die Niedersächsin bereits gegen eine Mitbewerberin durchsetzen. : Eine Hofdame erteilte Tobias Pankow eine Abfuhr und reiste prompt ab.

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Abseits der medialen Aufmerksamkeit steht für den Verein das sportliche Tagesgeschäft im Vordergrund. Der Zweitligist tritt am Wochenende im Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig an. Trainer Tobias Strobl muss dabei auf Angreifer Kento Shiogai verzichten, der sich eine schwere Oberschenkelverletzung zuzog. Der Ausfall des japanischen Offensivspielers trifft den