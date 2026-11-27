Melissa vom VfL Wolfsburg ist Kandidatin bei Bauer sucht Frau. Sie konkurriert mit Bio-Bauer Chris um die Liebe. Der Verein bestätigt die Teilnahme.

Die Fans von RTL können seit Anfang des Monats staunen, während die 22. Staffel der Sendung Bauer sucht Frau läuft. Insgesamt 15 Bauern und Bäuerinnen haben sich auf die Suche nach ihrer großen Liebe gemacht und konkurrieren um die Sympathien der weiblichen Teilnehmerinnen. Eine besondere Kandidatin in diesem Rennen ist Melissa, die 27-jährige Mitarbeiterin des VfL Wolfsburg. Sie hat ihr Herz an den Bio-Bauer Chris, 31, gehängt und konnte sich während der Hofwoche erfolgreich gegen ihre Mitbewerberin Lea durchsetzen.

Konkurrenzkampf um Chris auf 220 Hektar

Chris betreibt seinen Hof auf einer Fläche von 220 Hektar Grünland, die von verschiedenen Nutztieren bewohnt werden. Auf dem Gelände tummeln sich Milchkühe, Schweine, Schafe und 100 Hühner. Für sein Liebesglück sucht Chris explizit eine Frau mit Löwencharakter, wobei Melissa, die in der Sendung als Wölfin bezeichnet wird, eine potenzielle Partnerin darstellt. Melissa arbeitet mittlerweile als Assistentin der Geschäftsführung im VfL-Center, direkt neben dem Trainingsplatz, auf dem regelmäßig Stars wie Fabian Reese, 28, und Robert Glatzel, 32, zu sehen sind. Chris selbst lebt in einer eigenen Wohnung innerhalb einer Hofgemeinschaft zusammen mit neun weiteren Erwachsenen und einem Kind.

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Klärung der Teilnahme am Sender

Die Frage nach der Erlaubnis des Arbeitgebers für die Teilnahme an dem Dating-Format wurde vom VfL Wolfsburg eindeutig beantwortet. Der Verein teilte auf eine Anfrage von BILD mit, dass Melissa vorab über ihr Mitwirken bei Bauer sucht Frau informiert wurde und die Zustimmung des Arbeitgebers eingeholt hat. Obwohl Melissa selbst sich auf Nachfrage nicht zur Teilnahme äußern wollte, bestätigt die Kommunikation des Vereins die ordnungsgemäße Abwicklung. Die Kandidatin hat den Prozess also offiziell genehmigt, während sie weiterhin ihrer beruflichen Tätigkeit als Assistentin der Geschäftsführung nachgeht.

Auswirkungen auf den Kader und die Tabelle

Neben den romantischen Entwicklungen im Fernsehen gibt es im Verein auch sportliche Entwicklungen. Der VfL Wolfsburg ist im Rennen um den Bundesliga-Aufstieg am Sonntag mit der Auswärtsbegegnung bei Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig weiter aktiv. Das Spiel ist für 13.30 Uhr bei Sky angesetzt. Nach 12 Spieltagen steht der Klub aktuell auf Platz 4 und damit einen Punkt hinter Magdeburg auf dem Relegationsplatz. Trainer Tobias Strobl, 39, muss für diese wichtige Begegnung jedoch auf seinen zuletzt formstarken Angreifer Kento Shiogai, 21, verzichten.

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Verletzungssituation von Kento Shiogai

Der sechsmalige japanische Nationalspieler Kento Shiogai zog sich gegen Holstein Kiel eine schwere Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zu. Das Spiel endete mit einem 3:0 Sieg für Wolfsburg, doch der sportliche Triumph wird durch den Ausfall des Spielers überschattet. Shiogai wird wahrscheinlich für den Rest des Jahres ausfallen, was eine erhebliche Schwächung der Offensive bedeutet. Die Verantwortlichen müssen nun den Kader für das kommende Spiel gegen Eintracht Braunschweig entsprechend anpassen, um die Punkte zum Aufstieg zu sichern.

Zusammenfassung der aktuellen Lage

Während Melissa und Chris ihre Beziehung in der Scheuerei testen, muss der Verein seine sportlichen Ziele ohne Schlüsselspieler verfolgen. Die Trennung der privaten Leidenschaft von Melissa und der beruflichen Verpflichtung im VfL-Center wurde klar geregelt. Die Fans können nun verfolgen, wie sich das Geschehen auf dem Hof entwickelt und ob Chris einen Löwencharakter findet, während die Mannschaft von Trainer Tobias Strobl versucht, im Aufstiegskampf nicht abzusteigen.