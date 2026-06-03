VfL Wolfsburg plant den Aufstieg: Strobl als Trainer und Glatzel als Stürmer im Visier

Nach dem historischen Bundesliga-Abstieg des VfL Wolfsburg laufen die Planungen für die 2. Liga auf Hochtouren. Ein Trainer aus der 3. Liga soll die Wölfe zurück ins Oberhaus führen. Ein bewährter Torjäger soll vorne die Tore machen. Die erstmals aus der Bundesliga abgestiegenen Wölfe wollen das Projekt Wiederaufstieg offenbar mit Trainer Tobias Strobl angehen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Nach dem historischen Bundesliga - Abstieg des VfL Wolfsburg laufen die Planungen für die 2. Liga auf Hochtouren. Ein Trainer aus der 3. Liga soll die Wölfe zurück ins Oberhaus führen.

Ein bewährter Torjäger soll vorne die Tore machen. Die erstmals aus der Bundesliga abgestiegenen Wölfe wollen das Projekt Wiederaufstieg offenbar mit Trainer Tobias Strobl angehen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Angeblich fehlen nur noch letzte Details, damit Strobl in Kürze als neuer Wolfsburg-Trainer präsentiert werden kann.

Aufgrund seines laufenden Vertrages beim SC Verl wird dabei eine Ablösesumme fällig. Strobl zählt zu den aufstrebenden Trainern im deutschen Fußball. Erst im Sommer 2025 übernahm er den SC Verl, nachdem er zuvor die zweite Mannschaft betreut hatte. In Ostwestfalen überzeugte er auf Anhieb: Strobl stand in 44 Partien an der Seitenlinie, bei einem beachtlichen Punkteschnitt von 1,86.

Obwohl Strobl bereits in Verbindung mit anderen Vereinen gebracht worden war, betonte er: "Mich zieht hier nichts weg.

" Dann folgte offenbar das Werben aus Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg wäre die zweite Profistation seiner Trainerlaufbahn - und eine deutlich größere Aufgabe als in Verl. Während er beim Sportclub ohne Druck von außen arbeiten konnte, wird bei den Wölfen der direkte Wiederaufstieg in die Bundesliga erwartet. Für den Angriff hat der VfL einen Kandidaten konkret im Visier, der seine Torjägerqualitäten in Liga zwei hinreichend bewiesen hat: Wolfsburg bemüht sich um Robert Glatzel, der beim 1.

FC Kaiserslautern 94 Tore erzielte und 24 weitere vorbereitete. Genau das Profil, das Wolfsburg für die Mission Wiederaufstieg sucht.

Allerdings ist ein Wechsel noch längst nicht in trockenen Tüchern. Laut der Hamburger Morgenpost liegt zwar tatsächlich Interesse aus Wolfsburg vor, doch das Thema sei aktuell nicht besonders heiß. Als einen Grund nennt die Zeitung die private Situation des Stürmers: Seine Frau erwartet in diesem Sommer das dritte gemeinsame Kind, und die Familie soll sich in Hamburg sehr wohlfühlen und dort stark verwurzelt sein. Zudem liegen Glatzel mehrere Anfragen aus dem In- und Ausland vor





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