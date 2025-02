VfL Wolfsburg siegt gegen Union Berlin: Ein historischer Erfolg?

Der VfL Wolfsburg hat Union Berlin im ersten Hinspiel des Viertelfinales der DFB-Pokal mit 1:0 besiegt. Der Sieg ist der erste gegen die Berliner in über 4 Jahren und stellt einen wichtigen Schritt für die Fohlen dar.

Der 1:0-Hinspielsieg des VfL gegen Union Berlin war der erste Erfolg gegen die Berliner nach über 4 Jahren. In den 8 vorherigen Duellen blieb der VfL sieglos. Zwei Siege hintereinander gegen die Eisernen gelang den Fohlen noch nie. Gegen Union hat Borussia in der Bundesliga nur 2 von 11 Partien gewonnen (18 Prozent). Nur gegen Leipzig ist die Siegquote schwächer. Im Schnitt erzielte Borussia gegen Union nur ein Tor pro Spiel. Ohne Gegentor blieb der VfL „An der Alten Försterei“ auch noch nie.

Aus den 5 Gastspielen bei Union holten die Fohlen nur einen der 15 möglichen Punkte (1:1 am 30. Januar 2021) – sie gewannen dort also noch nie. In den kommenden Wochen steht für einige Spieler des VfL eine besondere Herausforderung an. Die deutsche Nationalmannschaft trifft am 20. und 23. März im Viertelfinale der Nations League auf Italien. Moritz Nicolas könnte dabei zum Einsatz kommen. Marvin Friedrich wechselte im Januar 2022 nach 4 Jahren bei Union zur Borussia. 2019 war er mit den „Eisernen“ in die Bundesliga aufgestiegen und hatte für sie 78 Spiele bestritten (7 Tore). Moritz Nicolas war 2019/20 die Nummer 2 bei Union und bestritt für Union sein erstes Bundesliga-Spiel (im Juni 2020 bei 1899 Hoffenheim, 0:4-Niederlage). Luca Netz und Lukas Ullrich sind gebürtige Berliner. Tim Kleindienst ist zwar noch ohne Bundesliga-Tor gegen Union, blieb in den 3 Duellen aber unbesiegt (2 Siege, ein Remis).Für die Partie wird Sven Jablonski als Schiedsrichter zuständig sein. An den Linien assistieren ihm Sascha Thielert und Eduard Beitinger. Als 4. Offizieller ist Eric Weisbach im Einsatz, Günter Perl wird der Video-Schiri sein. Die Partie wird von Sky als Einzelspiel (Kommentator Oliver Seidler) und in der Konferenz (Kommentator Jonas Friedrich) übertragen. Als Field-Reporter ist Karsten Petrzika im Einsatz.





BILD_Sport / 🏆 43. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Vfl Wolfsburg Union Berlin DFB-Pokal Sieg Bundesliga Moritz Nicolas Marvin Friedrich

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Fußball-Bundesliga: Trotz Sparprogramm: VW finanziert VfL Wolfsburg weiterWolfsburg - Der Volkswagen-Konzern will den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg trotz seines milliardenschweren Sanierungsprogramms weiter

Weiterlesen »

Union Berlin - VfL Bochum: Nachträglich 2:0 für BochumDie Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde. Der Spielstand ist noch nicht rechtskräftig, da Union gegen das Urteil Einspruch eingelegt hat.

Weiterlesen »

Union Berlin vs. VfL Bochum (1:1): Punkteteilung nach Nachspielzeit-DramaDie Partie Union Berlin gegen VfL Bochum wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde.

Weiterlesen »

Union Berlin - VfL Bochum (1:1) wird mit 2:0 für Bochum gewertetNachträglich wurde die Partie Union Berlin - VfL Bochum (14. Spieltag) mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde. Union hat Einspruch eingelegt, daher ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.

Weiterlesen »

Union Berlin: Neuer Hauptsponsor kommt aus BerlinUnion Berlin hat einen neuen Trikotsponsor gefunden. Wie BILD bereits am Donnerstag berichtete wird „HomeToGo“ künftig Platz auf Unions Trikotbrust finden.

Weiterlesen »

Union Berlin: Offiziell: Union schnappt sich Ösi-StürmerEs hat sich angebahnt! Wie BILD bereits am Samstag berichtete, verstärkt sich Union Berlin in der Offensive mit Marin Ljubicic (22) von Linzer ASK.

Weiterlesen »