Der VfL Wolfsburg besiegte den VfB Stuttgart am Samstag mit 2:1 und beendet damit eine Serie von vier sieglosen Spielen. Der Sieg war wichtig für die Wölfe, die nun nur noch zwei Punkte hinter dem VfB Stuttgart auf Platz 6 liegen. Trainer Ralph Hasenhüttl zeigte sich zufrieden mit der Leistung seines Teams und sagte, dass der Sieg nicht ganz unverdient war. Auch Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß lobte die Leistung des VfL Wolfsburg und bezeichnete sie als stabil und gut unterwegs. Interessanterweise hatte Hasenhüttl in der letzten Partie gegen Leverkusen erstmals eine Brille getragen, doch in Stuttgart coachte er ohne Brille. Auf BILD-Nachfrage verriet der Österreicher, dass seine Brille im Badezimmer kaputtgegangen war. Es wird vermutet, dass Tiago Tomás, der für Wolfsburg traf, Interesse von Top-Klubs aus Italien und England weckt.

Der VfL Wolfsburg feierte am Samstag einen wichtigen 2:1-Sieg beim VfB Stuttgart und beendet damit eine Serie von vier sieglosen Spielen. Tiago Tomás (22.) und Mohamed Amoura (24.) erzielten die Tore für die Wölfe. Die Partie begann für den VfL Wolfsburg denkbar ungünstig, denn die Mannschaft lag zunächst zurück. Doch die Wölfe kämpften sich zurück und drehten das Spiel in der zweiten Hälfte. Mit diesem Sieg verkürzen die Wölfe den Abstand auf den VfB Stuttgart und Platz 6 auf zwei Punkte.

Trainer Ralph Hasenhüttl zeigte sich nach dem Spiel zufrieden und sagte: „Das war ein Sechs-Punkte-Spiel, das ist keine Frage. Wir waren gegen Frankfurt und Leverkusen schon knapp dran, da hat es noch nicht gereicht. Jetzt war es vielleicht mal an der Zeit, dass so ein Spiel auf unsere Seite kippt. Wir haben an uns geglaubt und versucht, dem Gegner weh zu tun. Dieser Sieg war nicht ganz unverdient.“ Auch Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß lobte die Leistung des VfL Wolfsburg und sagte: „Diese Mannschaft ist sehr stabil und gut unterwegs, hat einen klaren Plan und sehr gute Einzelspieler.“ Interessanterweise hatte Hasenhüttl in der letzten Partie gegen Leverkusen erstmals eine Brille getragen und dabei aufmerksamen Beobachtern ein Detail aufgefallen. Der Österreicher verriet nach dem Spiel gegen Leverkusen: „Man wird älter und irgendwann braucht man einen klareren Durchblick. Und dann muss man halt die Brille aufsetzen.“ In Stuttgart coachte der ehemalige Profi-Stürmer jedoch plötzlich wieder ohne Brille. Auf BILD-Nachfrage verriet Hasenhüttl den Grund: „Meine Brille ist im Badezimmer kaputtgegangen und war dementsprechend leider Gottes weg. Aber ich habe trotzdem einigermaßen scharf das Spiel gesehen. Das war kein Problem.“ Zwei Top-Klubs aus Italien und einer aus England wollen einen Spektakel-Spieler. Die Namen der Klubs werden nicht genannt, aber es wird spekuliert, dass es sich um den Stuttgarter Spieler Tiago Tomás handelt. Der portugiesische Stürmer hat in den letzten Wochen mit seinen Leistungen bei VfL Wolfsburg auf sich aufmerksam gemacht und könnte im Januar ein heiß begehrter Kandidat auf einen Wechsel sein. Die Zukunft von Tiago Tomás ist also ungewiss, doch er hat in den letzten Wochen bewiesen, dass er zu einer Top-Mannschaft gehören kann.





