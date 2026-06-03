VfL Wolfsburg stellt Tobias Strobl als neuen Trainer vor

Der VfL Wolfsburg hat Tobias Strobl vom Drittligisten SC Verl als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 38-Jährige erhält einen Vertrag bis 2028 und soll den Wiederaufstieg in die Bundesliga schaffen.

Mutige Entscheidung beim VfL Wolfsburg! Nach dem Abstieg aus der Bundesliga beförderten die Wölfe Dieter Hecking zum Sport boss mit einem Vertrag bis 2028. Hecking, der zuvor als Trainer tätig war, verlängerte seinen auslaufenden Vertrag nicht, blieb dem Verein aber erhalten.

Nun holen die Niedersachsen den 38-jährigen Tobias Strobl vom Drittligisten SC Verl als neuen Cheftrainer. Die Verhandlungen gestalteten sich schwierig, da eine Ablösesumme zunächst bei 500.000 Euro lag, dann aber auf eine Million Euro verdoppelt wurde. Letztlich einigten sich beide Parteien nach zähem Poker. Strobl erhält einen Vertrag bis Sommer 2028 und soll den sofortigen Wiederaufstieg schaffen.

Die Entscheidung ist mutig, denn der junge Coach kennt die 2. Liga bisher nicht. Doch Hecking vertraut auf Strobls Fähigkeiten, die er zuvor beim FC Augsburg und zuletzt beim SC Verl unter Beweis stellte. Strobl gilt als eines der größten Trainertalente in Deutschland und soll eine neue Ära in Wolfsburg einläuten.

Der 38-Jährige zeigte sich bei seiner Vorstellung optimistisch. Er habe sofort das Gefühl gehabt, dass es passt und die Aufgabe etwas Besonderes sei. Es reize ihn sehr, Teil davon zu sein und etwas Neues aufzubauen. Diese Herausforderung werde er mit viel Positivität angehen, das sei sein Naturell.

Strobl hat sich zuvor einen Namen gemacht, indem er an der Schnittstelle zwischen Nachwuchs und Profibereich arbeitete. In Verl formte er eine Mannschaft, die spielerisch überzeugte. Der Druck ist jedoch groß: Der VfL Wolfsburg muss nach dem Abstieg sportlich und wirtschaftlich neu sortieren. Die Fans erwarten eine erfolgreiche Saison, und die Vereinsführung setzt voll auf Strobl.

Hecking betonte, dass Strobl ein Trainer mit großer Energie und einer klaren Vorstellung vom Fußball sei, der trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung mitbringe. Bei einigen im Umfeld dürften Erinnerungen an die missglückte Verpflichtung von Paul Simonis vor einem Jahr wach werden. Dieses Experiment unter Ex-Boss Peter Christiansen und Ex-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz scheiterte krachend - nach vier Monaten wurde der Niederländer gefeuert. Mit Strobl soll alles besser laufen.

Hecking zeigte sich überzeugt, dass die Verpflichtung die richtige Entscheidung war. Der VfL Wolfsburg hofft, mit Strobl den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Die Herausforderung ist groß, denn die 2. Liga ist hart umkämpft.

Doch der neue Coach ist voller Tatendrang und will die Mannschaft schnell formen. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der Mut des Vereins sich auszahlt und Strobl die Erwartungen erfüllen kann





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vfl Wolfsburg Tobias Strobl Dieter Hecking 2. Bundesliga Trainerwechsel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VfL Wolfsburg plant den Aufstieg: Strobl als Trainer und Glatzel als Stürmer im VisierNach dem historischen Bundesliga-Abstieg des VfL Wolfsburg laufen die Planungen für die 2. Liga auf Hochtouren. Ein Trainer aus der 3. Liga soll die Wölfe zurück ins Oberhaus führen. Ein bewährter Torjäger soll vorne die Tore machen. Die erstmals aus der Bundesliga abgestiegenen Wölfe wollen das Projekt Wiederaufstieg offenbar mit Trainer Tobias Strobl angehen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Read more »

Überraschung in Wolfsburg: Tobias Strobl neuer TrainerWolfsburg - Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg hat Tobias Strobl als neuen Trainer verpflichtet. Die 38 Jahre alte Überraschungslösung kommt gegen

Read more »

Überraschung in Wolfsburg: Tobias Strobl neuer TrainerDer VfL Wolfsburg hat nach dem Abstieg aus der Bundesliga einen neuen Trainer gefunden. Diesen Namen hatten nicht viele auf dem Zettel.

Read more »

Überraschung beim VfL Wolfsburg: Tobias Strobl ist neuer Trainer des Bundesliga-AbsteigersDer VfL Wolfsburg hat für die neue Saison in der Zweiten Liga einen neuen Trainer gefunden. Für Strobl sprachen unter anderem sein mutiger und attraktiver Spielstil.

Read more »