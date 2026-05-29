VfL Wolfsburg: Tim Walter winkt ab

Der VfL Wolfsburg suchte nach einem neuen Trainer nach dem Abstieg in die 2. Liga. Tim Walter winkte jedoch schnell ab, da er unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung bei Holstein Kiel stand. Die Verhandlungen mit Geschäftsführer Olaf Rebbe verliefen positiv, und die Einigung dürfte zeitnah verkündet werden. Walter hatte im Februar für den gefeuerten Marcel Rapp übernommen und schließlich mit Platz 12 relativ souverän die Rettung geschafft. In elf Spielen holte Walter im Schnitt 1,55 Punkte. Der nun, da in der Trainer-Personalie Klarheit herrscht, mit Transfers belebt werden soll. Als Trainer-Topkandidat gilt weiterhin Alexander Blessin von Mit-Absteiger FC St. Pauli. Ins Spiel gebracht wurde auch der Belgier Wouter Vrancken, der zuletzt VV St. Truiden trainierte. Diese Spur ist nach BILD-Informationen aktuell aber nicht besonders heiß. Der bisherige Trainer Dieter Hecking steht trotz Abstieg vor einer Beförderung zum Sport-Geschäftsführer. Dieser Posten ist vakant, seit Anfang März der Däne Peter Christiansen gefeuert wurde. Einem weiteren Boss droht zudem das Aus: Finanz-Geschäftsführer Michael Meeske wird intern zunehmend kritisch gesehen. Der Vorwurf: Er hole zu wenig wirtschaftlichen Gewinn aus den Möglichkeiten. Im Geschäftsjahr 2024/25, dessen Zahlen gerade veröffentlicht wurden, machte der VfL 12,7 Mio. Euro Miese.

Am Ende wurde es noch mal turbulent. Der VfL Wolfsburg war auf der Suche nach einem Trainer für den Neuaufbau nach dem Abstieg in die 2.

Liga auf Tim Walter (50) zugegangen. Doch der winkte schnell ab - weil er unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung bei Holstein Kiel steht. Die Verhandlungen mit Geschäftsführer Olaf Rebbe (48) verliefen positiv, die Einigung dürfte zeitnah verkündet werden. Walter hatte im Februar für den gefeuerten Marcel Rapp (47) übernommen, schließlich mit Platz 12 relativ souverän die Rettung geschafft.

In elf Spielen holte Walter im Schnitt 1,55 Punkte (fünf Siege, vier Niederlagen, zwei Unentschieden). Seit dem letzten Spieltag liefen die Verhandlungen von Kiel mit Walter, der nur bis Ende der Saison unterschrieben hatte. Dem plötzlichen Werben aus Wolfsburg erteilte er eine höfliche Absage. Walter, der schon 2018/19 trainierte, ist vom Plan für die kommende Saison überzeugt.

Der nun, da in der Trainer-Personalie Klarheit herrscht, mit Transfers belebt werden soll. Als Trainer-Topkandidat gilt weiterhin Alexander Blessin (53) von Mit-Absteiger FC St. Pauli. Ins Spiel gebracht wurde auch der Belgier Wouter Vrancken (47), der zuletzt VV St. Truiden trainierte. Diese Spur ist nach BILD-Informationen aktuell aber nicht besonders heiß.

Der bisherige Trainer Dieter Hecking (61) steht trotz Abstieg kurioserweise vor einer Beförderung zum Sport-Geschäftsführer. Dieser Posten ist vakant, seit Anfang März der Däne Peter Christiansen (51) gefeuert wurde. Einem weiteren Boss droht zudem das Aus: Finanz-Geschäftsführer Michael Meeske (54) wird intern zunehmend kritisch gesehen. Der Vorwurf: Er hole zu wenig wirtschaftlichen Gewinn aus den Möglichkeiten.

Im Geschäftsjahr 2024/25, dessen Zahlen gerade veröffentlicht wurden, machte der VfL 12,7 Mio. Euro Miese. Der VfL Wolfsburg suchte nach einem neuen Trainer nach dem Abstieg in die 2. Liga, und zwar auf Tim Walter zugegangen.

Doch dieser winkte schnell ab, da er unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung bei Holstein Kiel stand. Die Verhandlungen mit Geschäftsführer Olaf Rebbe verliefen positiv, und die Einigung dürfte zeitnah verkündet werden. Walter hatte im Februar für den gefeuerten Marcel Rapp übernommen und schließlich mit Platz 12 relativ souverän die Rettung geschafft. In elf Spielen holte Walter im Schnitt 1,55 Punkte.

Der nun, da in der Trainer-Personalie Klarheit herrscht, mit Transfers belebt werden soll. Als Trainer-Topkandidat gilt weiterhin Alexander Blessin von Mit-Absteiger FC St. Pauli. Ins Spiel gebracht wurde auch der Belgier Wouter Vrancken, der zuletzt VV St. Truiden trainierte. Diese Spur ist nach BILD-Informationen aktuell aber nicht besonders heiß.

Der bisherige Trainer Dieter Hecking steht trotz Abstieg vor einer Beförderung zum Sport-Geschäftsführer. Dieser Posten ist vakant, seit Anfang März der Däne Peter Christiansen gefeuert wurde. Einem weiteren Boss droht zudem das Aus: Finanz-Geschäftsführer Michael Meeske wird intern zunehmend kritisch gesehen. Der Vorwurf: Er hole zu wenig wirtschaftlichen Gewinn aus den Möglichkeiten.

Im Geschäftsjahr 2024/25, dessen Zahlen gerade veröffentlicht wurden, machte der VfL 12,7 Mio. Euro Miese. Der VfL Wolfsburg suchte nach einem neuen Trainer nach dem Abstieg in die 2. Liga, und zwar auf Tim Walter zugegangen.

Doch dieser winkte schnell ab, da er unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung bei Holstein Kiel stand. Die Verhandlungen mit Geschäftsführer Olaf Rebbe verliefen positiv, und die Einigung dürfte zeitnah verkündet werden. Walter hatte im Februar für den gefeuerten Marcel Rapp übernommen und schließlich mit Platz 12 relativ souverän die Rettung geschafft. In elf Spielen holte Walter im Schnitt 1,55 Punkte.

Der nun, da in der Trainer-Personalie Klarheit herrscht, mit Transfers belebt werden soll. Als Trainer-Topkandidat gilt weiterhin Alexander Blessin von Mit-Absteiger FC St. Pauli. Ins Spiel gebracht wurde auch der Belgier Wouter Vrancken, der zuletzt VV St. Truiden trainierte. Diese Spur ist nach BILD-Informationen aktuell aber nicht besonders heiß.

Der bisherige Trainer Dieter Hecking steht trotz Abstieg vor einer Beförderung zum Sport-Geschäftsführer. Dieser Posten ist vakant, seit Anfang März der Däne Peter Christiansen gefeuert wurde. Einem weiteren Boss droht zudem das Aus: Finanz-Geschäftsführer Michael Meeske wird intern zunehmend kritisch gesehen. Der Vorwurf: Er hole zu wenig wirtschaftlichen Gewinn aus den Möglichkeiten.

Im Geschäftsjahr 2024/25, dessen Zahlen gerade veröffentlicht wurden, machte der VfL 12,7 Mio. Euro Miese. Der VfL Wolfsburg suchte nach einem neuen Trainer nach dem Abstieg in die 2. Liga, und zwar auf Tim Walter zugegangen.

Doch dieser winkte schnell ab, da er unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung bei Holstein Kiel stand. Die Verhandlungen mit Geschäftsführer Olaf Rebbe verliefen positiv, und die Einigung dürfte zeitnah verkündet werden. Walter hatte im Februar für den gefeuerten Marcel Rapp übernommen und schließlich mit Platz 12 relativ souverän die Rettung geschafft. In elf Spielen holte Walter im Schnitt 1,55 Punkte.

Der nun, da in der Trainer-Personalie Klarheit herrscht, mit Transfers belebt werden soll. Als Trainer-Topkandidat gilt weiterhin Alexander Blessin von Mit-Absteiger FC St. Pauli. Ins Spiel gebracht wurde auch der Belgier Wouter Vrancken, der zuletzt VV St. Truiden trainierte. Diese Spur ist nach BILD-Informationen aktuell aber nicht besonders heiß.

Der bisherige Trainer Dieter Hecking steht trotz Abstieg vor einer Beförderung zum Sport-Geschäftsführer. Dieser Posten ist vakant, seit Anfang März der Däne Peter Christiansen gefeuert wurde. Einem weiteren Boss droht zudem das Aus: Finanz-Geschäftsführer Michael Meeske wird intern zunehmend kritisch gesehen. Der Vorwurf: Er hole zu wenig wirtschaftlichen Gewinn aus den Möglichkeiten.

Im Geschäftsjahr 2024/25, dessen Zahlen gerade veröffentlicht wurden, machte der VfL 12,7 Mio. Euro Miese.





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