Der VfL Wolfsburg investierte 28 Millionen Euro und ist Tabellenführer. Doch Trainer Tobi Strobl und die Spieler vermeiden das Wort Aufstieg und betonen den Prozess.

Der VfL Wolfsburg hat im Sommer knapp 28 Millionen Euro in neue Stars investiert und gilt seit Saisonstart als vorgezogener Aufstieg skandidat Nummer eins in der Liga. Intern ist das Ziel Aufstieg beim VW-Klub klar formuliert und alternativlos, doch offiziell spricht niemand darüber. Nach dem Sieg gegen Kiel mit 3:0 beträgt der Abstand auf Nürnberg und Platz zwei nur noch zwei Zähler, was die Situation weiter unter Druck setzt.

Strategische Zurückhaltung des VW-Klubs

Trainer Tobi Strobl erklärt die Zurückhaltung mit der Notwendigkeit, keinen unnötigen Druck zu erzeugen, der die Mannschaft belasten könnte. Er betont, dass man intern genau wisse, was man wolle und wen man geholt habe, aber es einen Prozess brauche, um Spiele zu gewinnen. Strobl vermeidet öffentliche Zusagen, um nicht später mit den Füssen auf dem Boden stehen zu müssen, falls die Ergebnisse nicht sofort der Erwartungshaltung entsprechen.

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Realistische Einschätzung der Spieler

Der Angreifer des VfL Wolfsburg sieht die aktuelle Phase als reine Findungszeit und hält es für vermessen, bereits über den Aufstieg zu sprechen. Er argumentiert, dass viele Teams an der Tabellenspitze bereits über ihre Ambitionen gesprochen hätten, was oft zu früh sei. Stattdessen fordert er, sich auf die nächsten vier Wochen bis Weihnachten zu konzentrieren und dort durch kontinuierlich gute Leistungen zu überzeugen.

Prozess vor Ergebnisorientierung

Strobl beschreibt die aktuelle Situation des Teams als graue Zone, was er als in Ordnung empfindet, solange das Team sich mit dem Standort identifiziert. Er räumt ein, dass es bisher noch keine gute Saison gewesen sei, aber eine Entwicklung stattfinde, die Langfristigkeit ermögliche. Die Mannschaft müsse ihre eigenen Schritte gehen und sich nicht verrückt machen lassen, was die mediale Berichterstattung betrifft.

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Wettbewerbsanalyse und nächster Schritt

Der Zwölfte Spieltag markiert einen Wendepunkt, an dem der VfL Wolfsburg die Chance hat, die Führung fest zu zementieren. Der direkte Vergleich mit Nürnberg zeigt, dass zwei Zähler Abstand bereits ein entscheidender Faktor sein können. Die Mannschaft muss beweisen, dass sie in der Lage ist, drei bis vier Spiele am Stück zu gewinnen, um die theoretischen Ambitionen in tatsächliche Tabellenpositionen umzumünzen.

Ausblick auf die Winterpause

Bis zur Winterpause bleibt die Strategie des VW-Klubs, die Erwartungen auf das tägliche Training und die Spielperformance zu fokussieren. Erst wenn vier Wochen konstant gute Spiele absolviert wurden, könnte das Thema Aufstieg wieder auf der agenda stehen. Bis dahin gilt die Devise, die Augen auf das nächste Spiel zu richten und keine voreiligen Schlüsse aus der aktuellen Tabellenkonstellation zu ziehen.