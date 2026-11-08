VfL Wolfsburg und Hertha BSC streiten um nicht gegebene Elfmeter-Szene

VfL Wolfsburg-Boss Jöllenbeck kritisiert Schiedsrichter Jöllenbeck scharf wegen ausbleibender VAR-Prüfung bei umstrittener Strafraum-Szene gegen Hertha.

Der VfL Wolfsburg verzeichnete in Berlin eine bittere Niederlage, die den Abend nicht nur sportlich, sondern auch durch eine hochumstrittene Schiedsrichter-Entscheidung überschattete. Der entscheidende Aufreger ereignete sich in der 94. Minute, als VfL-Stürmer Kento Shiogai im Berliner Strafraum zu Stürzen kam. Die Assistenten des Schiedsrichters und der Video-Assistant Referee ( VAR), Nicolas Winter, blieben jedoch untätig und zeigten keinen Elfmeter an.

Kritik an ausbleibender VAR-Prüfung

Die Entscheidung des Unparteiischen stieß im Stab des VfL auf massive Ablehnung. Cheftrainer Stefan Jöllenbeck äußerte sein Unverständnis für das Verhalten der Schiedsleitung. Er betonte, dass er nicht verstehe, warum eine solche Situation nicht noch einmal überprüft wurde. Für den Trainer wirkt es fatal, dass bei einem Spiel dieser Bedeutung auf die technischen Hilfsmittel verzichtet wurde, um die Richtigkeit der Entscheidung zu sichern.

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Jöllenbeck forderte explizit eine Einsichtnahme in die Videoaufzeichnung. Er erklärte, dass er sehr wohl nach Argumenten suchen würde, sollten die Schiedsrichter ihre Sichtweise durch eine Prüfung stützen. Das Unterlassen dieser Prüfung empfindet er jedoch als einen schweren Fehler im Prozess der Spielentscheidung.

Detaillierte Schilderung der Strafraum-Szene

Der Vorfall selbst begann in der 94. Spielminute, als Kento Shiogai auf den Hertha-Verteidiger Niklas Kolbe traf. Shiogai führte eine Hake-Aktion aus und ging dabei nach einem Kontakt mit dem Gegner zu Boden. Dieser Fall innerhalb des Strafraums hätte potenziell einen Regelverstoß darstellen können. Dennoch wurde das Spiel fortgesetzt, ohne dass eine Unterbrechung oder eine Video-Überprüfung eingeleitet wurde.

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Nicolas Winter, der als Video-Assistent fungierte, griff in diesem Moment nicht in das Geschehen ein. Auch der Schiedsrichter sah keinen Anlass, den Spielfortschritt zu stoppen, um die Situation am Boden zu prüfen. Diese Kette der Untätigkeit ist der Hauptgrund für die aktuelle Kontroverse um die Spielentwicklung am Ende des Duells.

Positionen der Vereinsverantwortlichen

Während der VfL-Trainer scharfe Worte fand, blieb die Reaktion des Berliner Trainers Stefan Leitl wesentlich zurückhaltender. Der 49-Jährige bewertete die Szene aus Sicht von Hertha BSC anders. Er räumte ein, dass ein pfiffener Elfmeter keine Beschwerde notwendig gemacht hätte. Da jedoch kein Hinweis vom Video-Assistenten kam, sah er keine klare Fehlentscheidung vorliegen.

Leitl argumentierte, dass ohne die Rückmeldung der Technik keine offensichtliche Fehlintervention des Schiedsrichters erkennbar war. Somit kam er zu dem Schluss, dass es sich um keinen Elfmeter handelte. Diese unterschiedliche Bewertung der Faktenlage verdeutlicht die Polarisierung in dieser Angelegenheit zwischen den beiden beteiligten Vereinen.

Auswirkungen und Bewertung des Spielausgangs

Die Niederlage belastet die Bilanz des VfL Wolfsburg schwer, insbesondere da Kleinigkeiten den Ausgang des Topspiels hätten beeinflussen können. Jöllenbeck betonte, dass bei derartigen Begegnungen genau diese Details entscheidend sind. Das Fehlen einer Überprüfung führte dazu, dass der Trainer den Ausgang und die Würde des Wettbewerbs in Frage stellt.

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Für die Beteiligten bleibt die Situation ein Debattenstoff. Die klare Linie der Schiedsleitung, nichts zu überprüfen, wird vom VfL als mangelnde Sorgfalt gewertet. Hertha BSC hingegen sieht die Entscheidung als regelkonform an, da keine externen Signale zur Korrektur vorlagen. Die Diskussion um die Transparenz moderner Schiedsentscheidungen wird diese Szene wahrscheinlich noch länger begleiten.