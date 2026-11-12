VfL Wolfsburg: Vanessa Bernauer sieht Chancen gegen FC Bayern München

Sportdirektorin Vanessa Bernauer ist überzeugt, dass der VfL Wolfsburg am Samstag den FC Bayern München in der Bundesliga schlagen kann. Die Gründe und die Strategie der Wolfsburger.

Der 12. Oktober 2024 markierte eine Wende im sportlichen Vergleich zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München. An diesem Datum sicherten sich die Spielerinnen des VfL Wolfsburg mit einem 2:0-Sieg in der großen VW-Arena einen wichtigen Dreierpunkt. Die Torgefährlichkeit zeigte sich dabei durch Treffer von Vivien Endemann und Lineth Beerensteyn, die den Grundstein für den Erfolg legten. Seit diesem spezifischen Spieltag hat sich die statistische Lage im deutschen Frauenfußball drastisch verändert. Die Damen des FC Bayern München haben seither kein Bundesliga -Spiel mehr verloren und führen nun eine beeindruckende Unbesiegtheitsserie von insgesamt 51 Partien an. Dennoch bleibt die Spannung im Spitzenspiel bestehen, da der VfL Wolfsburg die Initiative wieder ergreifen will.

Ambitionen im Spitzenspiel gegen die Münchner

Die sportliche Direktion des VfL Wolfsburg blickt mit Zuversicht auf das anstehende Top-Duell am kommenden Samstag in der VW-Arena. Sportdirektorin Vanessa Bernauer stellt in Interviews klar, dass das Team jede Begegnung mit dem strikten Ziel eines Sieges bestreiten wird. Dabei ist man sich der hohen technischen Qualität der Kontrahenten vom FC Bayern München bewusst. Die Strategie der Niedersächsinnen basiert darauf, einen hervorragenden Formtag zu erleben und auf Fehler der Gegner zu warten. Nach dem wichtigen 3:1-Erfolg gegen den Verfolger Eintracht Frankfurt beschreibt Bernauer diese Punkteausbeute als entscheidenden心理ischen Push für die kommende Herausforderung. Das erklärte Ziel ist es, den Münchnerinnen den Spielalltag so schwer wie möglich zu machen und den aktuellen Momentum des VfL zu nutzen.

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Stellungnahme zur aktuellen Tabellenkonstellation

Die aktuelle Tabellenposition des VfL Wolfsburg rechtfertigt die optimistische Grundstimmung im niedersächsischen Verein. Derzeit liegt das Team nur drei Zähler hinter dem Tabellenführer FC Bayern München, der in dieser Saison bisher alle ausgetragenen Partien für sich entscheiden konnte. Einziger Dämpfer in der Aufstiegsphase der Wolfsburgerinnen war bisher das 1:2 in Hoffenheim. Trotz dieses Ausrutschers demonstriert die Mannschaft eine hohe Konstanz. Die Sportdirektorin betont, dass das Team das Zeug dazu hat, die Führung der Bayern anzugreifen und die Abstände zu verkürzen. Die mentale Stärke der Gruppe hat in den letzten Wochen deutlich zugenommen.

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Umbau und neue Leistungsträger

Der Erfolg des VfL Wolfsburg ist das Ergebnis eines durchdachten Umstrukturierungsprozesses, der nach dem Weggang langjähriger Idole notwendig wurde. Im Sommer verließ der langjährige Manager Ralf Kellermann das Haus, und auch die Ikone Alexandra Popp sowie die Torschützinnen gegen Bayern verloren den Verein. Sportdirektorin Bernauer beschreibt die Phase als Zeit des Findens, in der sich die neue Philosophie erst noch etablieren musste. Jetzt scheint dieser Prozess erfolgreich abgeschlossen zu sein. Neue Leistungsträger wie die 21-jährige Stürmerin Cora Zicai, die 23-jährige Abwehrchefin Camilla Küver und die 24-jährige Spielmacherin Ella Peddemors haben ihre Rollen übernommen. Bernauer hebt hervor, dass die erfahrenen Spielerinnen den nächsten Schritt gemacht und die Werte des Vereins internalisiert haben, was zu einer besseren Stabilität geführt hat.

Kontinuität im Trainerstab

Für die langfristige Perspektive steht die personelle Kontinuität im Trainerstab im Fokus der Vereinsführung. Stephan Lerch führt das Team seit einigen Jahren erfolgreich an, sein Vertrag läuft jedoch nach der aktuellen Saison aus. Die Vereinsleitung sieht die Weitervereinbarung des 42-jährigen Trainers als entscheidenden Faktor, um nicht jedes Jahr neu beginnen zu müssen. Ziel ist es, die internationale Teilhabe zu sichern und sich jährlich mindestens für den zweiten Tabellenplatz zu qualifizieren. Gespräche über eine Vertragsverlängerung laufen bereits, um die erfolgreiche Arbeit fortzusetzen und den hohen Standard im deutschen Frauenfußball zu halten.