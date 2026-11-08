VfL Wolfsburg verliert 1:2 bei Hertha BSC wegen umstrittener Pfiff-Entscheidung

Der VfL Wolfsburg kassiert im Auswärtsspiel bei Hertha BSC mit 1:2 eine Niederlage. Eine klare Elfmeter-Situation in der Nachspielzeit blieb unberücksichtigt, was zu heftiger Kritik führt.

In der Bundesligapartie zwischen Hertha BSC und dem VfL Wolfsburg endete das Spiel mit einem 1:2-Erfolg für die Berliner. Die Wolfsburger blieben ohne Punkte, da ihnen insbesondere ein entscheidender Elfmeter in der Nachspielzeit verwehrt blieb. Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck pfiff nicht, was zu erheblicher Verärgerung im Lager des VfL führte.

Klare Foul-Situation in der 4. Minute

In der vierten Minute der Nachspielzeit ereignete sich der kontroverse Vorfall auf dem Feld. Der VfL-Einwechselspieler Kento Shiogai wurde vom Hertha-Verteidiger Niklas Kolbe im Strafraum zu Fall gebracht. Eine Elfmeter-Pfiff erfolgte durch Unparteiischer Jöllenbeck nicht, was die Akteure und Funktionäre des VfL perplex zurückließ. Die Situation entwickelte sich zu einem zentralen Diskussionspunkt nach dem Abpfiff.

Also read Hertha BSC gegen VfL Wolfsburg: Reese-Rückkehr und Tabellenkrach im Olympiastadion

Niklas Kolbe begründete seine Entscheidung vor Ort damit, dass der Kontakt nicht ausgereicht habe, um ein Foul zu bestrafen. Diese Argumentation stieß jedoch bei den Verantwortlichen des Gastgebers auf massive Ablehnung. Die Bewertung des Kontakts zwischen Spieler und Ball war hierbei der ausschlaggebende Faktor für die Nicht-Beachtung der Regel.

Sportdirektor und Trainer zeigen sich empört

VfL-Sportdirektor Pirmin Schwegler äußerte sich scharf zur Entscheidung des Unparteiischen. Er betonte, dass der Kontakt so hart gewesen sei, dass der Fall unvermeidlich war. Für Schwegler war die Situation absolut klar, da Shiogai durch den Tritt am Knie das Gleichgewicht verlor. Er verwies darauf, dass es am Ende immer genug Grund für ein Foul geben müsse.

Advertisement

Auch Cheftrainer Tobi Strobl konnte die Unterlassung des Pfiffs nicht nachvollziehen. Er bezeichnete die Situation als offensichtlichen Elfmeter und fragte, warum das Video nicht zur Überprüfung herangezogen wurde. Die fehlende Rückmeldung des Schiedsrichters wurde als zusätzliche Frustration gewertet. Strobl betonte, dass bei einem pfifflosen Ablauf keine klare Fehlentscheidung vorliegt.

Ein weiterer Offizieller, Leitl, fügte hinzu, dass die Nicht-Wahrnehmung des Foulspiels den Streitwert erhöhe. Er erklärte, dass ein gepfiffener Elfmeter die Beschwerde unnötig gemacht hätte. Da jedoch keine Entscheidung erging, bleibt der Vorwurf der Ungerechtigkeit bestehen. Die Position der Wolfsburger ist daher eindeutig und uneingeschränkt.

Schiedsrichter-Experte Manuel Gräfe bestätigt Kritik

Der BILD-Schiedsrichter-Experte Manuel Gräfe teilte die Sichtweise des VfL vollständig. Er bezeichnete den Vorfall als klares Foul, bei dem der Gegenspieler getroffen wurde, statt den Ball zu spielen. Für ihn gab es keinen Zweifel daran, dass ein Elfmeter hätte gegeben werden müssen. Der Wolfsburger durfte sich zu Recht beschweren.

Gräfe wies darauf hin, dass Hertha BSC viel Glück hatte, den Sieg in der Schlussphase zu retten. Die fehlende Bestrafung des Verteidigers wurde als wesentlicher Faktor für den Ausgang des Spiels identifiziert. Die technische Auswertung durch den Schiedsrichter blieb in diesem kritischen Moment aus.

Advertisement

Kontroverse um Schiedsrichter-Performances

Pirmin Schwegler betonte nochmals die Härte des Kontakts. Er beschrieb Shiogai als Krieger, der nicht einfach zu Fall kommt. Der Tritt am Knie sei der Grund für den Sturz gewesen. Schwegler vertrat die Auffassung, dass hier keine zwei Meinungen möglich waren. Die eindeutige Regelwidrigkeit wurde ignoriert.

Die Debatte um diese Szene wird die Bewertung der Leistung des Schiedsrichters Matthias Jöllenbeck nachhaltig beeinflussen. Experten und Vereine sehen in der Entscheidung ein Musterbeispiel für nachlässiges Pfeifen. Die Konsequenzen für die Tabellenposition des VfL sind unmittelbar spürbar.

Die Niederlage bei Hertha BSC bedeutet einen Rückschlag für die Ambitionen von Wolfsburg. Die verpassten Punkte könnten in der Meisterschaftsentscheidung oder im Kampf gegen den Abstieg relevant sein. Die emotionale Wut auf das Schiedsrichter-Duo bleibt hoch.

Zukünftig wird die Überprüfung durch die Video-Assistenz-Systeme eine größere Rolle spielen. Die Verantwortlichen im Verband prüfen wahrscheinlich solche Fehler. Die Transparenz bei Fehlentscheidungen bleibt eine ständige Herausforderung für den Profifußball in Deutschland.