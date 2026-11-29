VfL Wolfsburg gibt 1:0 gegen Eintracht Braunschweig spät ab. Magdeburg besiegt Cottbus und ist Jäger von Hertha. Fürth und Bielefeld unentschieden.

Der VfL Wolfsburg musste im Niedersachsen-Duell gegen Eintracht Braunschweig einen bitteren Punktverlust hinnehmen und kommt nur auf ein 1:1. Nach dem 1:0 durch Robert Glatzel in der 80. Minute sorgte ein spätes Tor von Heußer in der 90. Minute für den Ausgleich. Für die Wölfe war die Führung trotz langer Spielzeit für den Sieg noch nicht sicher. Stattdessen profitiert direkt der Hauptkonkurrent im Aufstiegsrennen von der Schwäche des Verfolgers.

Magdeburg holt Hertha BSC im Jäger-Modus ein

Der wahre Gewinner des Tages spielt auf einem anderen Platz, denn der FC Magdeburg besiegt die Energie Cottbus mit 2:1 und entscheidet das Duell der Hertha-Verfolger für sich. Durch diesen Sieg rückt der FCM als erster Jäger der Berliner Hertha BSC auf Platz zwei der Tabelle vor. Der dritte Sieg in Folge festigt die Position des Ost-Klubs im Kampf um die Aufstiegsplätze und erhöht den Druck auf die Konkurrenz in der Bundesliga.

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Die Partie gegen Cottbus verlief zunächst ruhig, wurde aber durch Probleme in den Rängen getrübt. Wegen ordentlicher Rauchentwicklung aus dem Cottbus-Block muss die Partie zu Beginn für sechs Minuten unterbrochen werden. Auf dem Spielfeld selbst entsteht dann kurz vor der Pause durch eine Ecke von Atik Unruhe, nachdem Verteidiger MacNulty in der 45. Minute zum 1:0 ein schießt. Trotz einer Pfostenecke von Cigerci in der 53. Minute bleibt das Ergebnis fair, bis Zukowski in der 77. Minute auf 2:0 erhöht.

Wolfsburg verspielt Sieg durch spätes Tor von Heußer

Beim VfL Wolfsburg sieht es lange nach einem souveränen Sieg aus, bevor Chaos und eine späte Gleichstellung die Stimmung trüben. Jubilar Robert Glatzel trifft in der 80. Minute mit seinem 100. Tor in der 2. Bundesliga zum 1:0. Der eingewechselte Besio findet den Mittelstürmer in der Tiefe, und Glatzels Linksschuss fliegt über den Keeper der Eintracht hinweg ins Netz. Der VfL Wolfsburg führt damit verdient und kontrolliert.

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Doch dann verdirbt Heußer den Wölfen die Party und erzielt in der 90. Minute den Ausgleich. Vor dem Spiel gibt es bereits massive Spannungen zwischen den Fans. Wolfsburg-Chaoten reißen im Gäste-Block eine Sitzbank heraus und werfen sie über den Tribünen-Zaun. Zuvor wird bereits Pyrotechnik gezündet, und in der 41. Minute fliegt eine weitere Sitzreihe aus dem Wolfsburg-Block.

Stabilität bei Fürth und Bielefeld im punktlosen Duell

Während im Norden des Spielfelds Spannung herrscht, spielt sich das Duell zwischen SpVgg Greuther Fürth und Arminia Bielefeld ereignislos und torlos an einem Nachmittag hin. Das 0:0 trennt beide Teams fair, da kaum Torchancen zustande kommen. Fürth startet ordentlich und hat durch Keller früh eine gute Chance, doch danach kommt von den Gastgebern offensiv kaum noch etwas. Zu unpräzise und zu harmlos wirkt das Spiel der Gastgeber.

Auch Arminia Bielefeld wird in der zweiten Halbzeit etwas gefährlicher, doch echte Hochkaräter bleiben Mangelware. Durch den Punkt klettert Fürth immerhin auf Rang 13 der Tabelle. Auch Bielefeld verbessert sich um einen Platz und ist jetzt auf Platz Sieben unterwegs. Beide Teams bleiben sich inhaltlich in ihrer Mittelmaß-Ebene treu.

Konsequenzen für die Tabellenpositionen und Trainer

Für Energie-Trainer Wollitz bei der Energie Cottbus setzt es nach der 0:4-Klatsche gegen Hertha BSC die nächste Pleite. Die Niederlage gegen Magdeburg bedeutet für die Lausitzer die Rote Laterne in der Tabelle. Wolf Fabian Reese verliert sein Ex-Team aus den Augen, da die Defensive weiterhin Probleme macht. Die Ergebnisse zeigen, dass im Spitzenduell nur die stabilsten Teams gewinnen.