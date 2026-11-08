VfL Wolfsburg verliert gegen BSC nach strittigem Elfmeter-Aus in Berlin

Der VfL Wolfsburg unterliegt Hertha BSC nach einem umstrittenen Schiedsrichter-Entscheid. Trainer Michael Leitl kritisiert das Unterlassen von VAR-Checks beim vermeintlichen Elfmeter.

Der VfL Wolfsburg muss eine unangenehme Niederlage hinnehmen, die durch eine hochumstrittene Situation in der Nachspielzeit des Spiels gegen Hertha BSC überschattet wurde. Das Match endete mit einem klaren 1:0-Heimsieg für BSC, wobei der Hauptfokus jedoch nicht auf dem Tor, sondern auf einer umkämpften Elfmeter-Szene in der 94. Minute lag. In dieser kritischen Minute ging Wolfsburgs japanischer Stürmer Kento Shiogai nach einem Haken und Kontakt mit Herthas Verteidiger Niklas Kolbe zu Boden, woraufhin der Schiedsrichter weiterspielen ließ. Die Entscheidung sorgte für massive Debatten, da weder der Unparteiische noch der Video-Assistent Nicolas Winter eingriffen.

Strittiger Elfmeter-Aus in der Nachspielzeit

Die entscheidende Szene ereignete sich im Berliner Strafraum, als Kento Shiogai nach einem kleinen Haken mit Niklas Kolbe den Boden berührte. Der Schiedsrichter Jens Jöllenbeck entschied sich dazu, das Spiel fortzusetzen, anstatt den Elfmeterpunkt zu zeigen. Auch Video-Assistent Nicolas Winter, der für die Unterstützung des Schiedsrichters im Video-Assistenten-Referee-System zuständig ist, griff in diesem Moment nicht ein. Für den VfL war dies der entscheidende Moment, der hätte umgedreht werden können, jedoch blieb der Vorfall folgenlos.

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Kritik von Michael Leitl am VAR-Vorgehen

Michael Leitl, der Trainer des VfL Wolfsburg, äußerte sich in der anschließenden Analyse deutlich kritisch zum Umgang der Offiziellen mit der Situation. Er nannte das Unterlassen einer Überprüfung durch den Video-Assistenten völlig unverständlich und fatal für ein Topspiel der Liga. Leitl betonte, dass genau solche Kleinigkeiten in entscheidenden Momenten über den Ausgang eines Spiels bestimmen und verwies darauf, dass ein Check der Situation durch die Schiedsrichter-Instanz in diesem Fall Pflicht gewesen wäre. Der Cheftrainer zeigte sich überrascht, dass keine klare Instanzgriffnahm.

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Reaktion von Hertha-Trainer Stefan Leitl

Ganz anders sah der Hertha-Coach Stefan Leitl die Lage und verteidigte die Entscheidung des Unparteiischen. Er räumte ein, dass im Zweifel bei einem gepfiffenen Elfmeter keine Beschwerde möglich gewesen wäre, betonte jedoch, dass kein Hinweis des Video-Assistenten gekommen sei. Aufgrund der fehlenden Empfehlung des VAR-Spezialisten sah er keine klare Fehlentscheidung vorliegen und wertete die Situation somit als korrekt. Die unterschiedlichen Perspektiven der beiden Trainer verdeutlichen die komplexe Diskussion um die Regelinterpretation.

Folgen und Ausblick für den VfL Wolfsburg

Durch die Niederlage muss sich der VfL Wolfsburg nun mit den Konsequenzen des Spiels auseinandersetzen, wobei der Fokus auf der verpassten Chance liegen wird. Die Kritik an der Schiedsrichter-Leitung wird wahrscheinlich auch in den folgenden Wochen thematisiert werden. Für Hertha BSC bedeutet der Sieg hingegen einen wichtigen Punktgewinn im heimischen Stadion. Die Debatte um die VAR-Intervention bleibt vorerst offen, da keine weiteren offiziellen Stellungnahmen zur Nachspielzeit der Szene vorliegen.