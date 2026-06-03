Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga hat der VfL Wolfsburg Tobias Strobl als neuen Cheftrainer vorgestellt. Der 34-Jährige soll den direkten Wiederaufstieg schaffen. Strobl kommt vom SC Verl, mit dem er in der vergangenen Saison den Westfalenpokal gewann und die beste Platzierung der Vereinsgeschichte erreichte. Sport-Geschäftsführer Dieter Hecking lobt die Energie und klare Spielidee des jungen Trainers.

Der VfL Wolfsburg hat nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga einen neuen Trainer verpflichtet, der den direkten Wiederaufstieg schaffen soll. Die Wahl fiel auf Tobias Strobl , einen Namen, der nicht jedem Fußball fan geläufig sein dürfte.

"Wir haben in kurzer Zeit viele Gespräche geführt. Im Ergebnis sind Pirmin Schwegler und ich der festen Überzeugung, mit Tobias Strobl den richtigen Trainer gefunden zu haben", sagte Dieter Hecking, der nach dem Abstieg vom Trainerposten zum Geschäftsführer Sport befördert wurde.

"Er ist ein Trainer mit großer Energie und einer klaren Vorstellung vom Fußball, der trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung mit nach Wolfsburg bringt. Wie man eine Mannschaft formt und Spieler weiterentwickelt, sie auf ein neues Niveau bringt, das hat er nicht nur in Verl zuletzt eindrucksvoll nachweisen können.

" Mit dem SC Verl erreichte Strobl in der abgelaufenen Spielzeit mit Platz sechs die beste Drittliga-Platzierung der Klubhistorie. Erstmals seit 19 Jahren gelang außerdem der Gewinn des Westfalenpokals. Damit steht Wolfsburg vor einem闯入-ähnlichen Neuanfang, denn Strobl muss in der 2. Bundesliga sofort liefern.

Die Erwartungen sind hoch, nachdem der Verein mit namhaften Spielern wie Maxence Lacroix oder Omar Marmoush den Kader verkleinert und zugleich junge Talente hinzugewonnen hat. Die sportliche Leitung setzt auf Strolbs Fähigkeit, Teams schnell zu stabilisieren und individuellen Fortschritt zu erzielen. Seine bisherige Karriere war von kontinuierlichem Aufstieg geprägt: vom Co-Trainer beim 1. FC Köln über den Cheftrainerposten in Verl bis nach Wolfsburg.

Dabei gilt er als taktisch flexibel, mit Schwerpunkt auf ballbesitzorientiertem, aktivem Fußball. Gleichzeitig soll er die Mannschaft mental stärken, nachdem die vergangene Saison von vielen Unentschieden und späten Gegentoren geprägt war. Der Druck auf den jungen Trainer ist immens, denn in Wolfsburg erwartet man eine schnelle Rückkehr in die Erstklassigkeit. Finanziell意味着 die 2.

Bundesliga einen deutlichen Einschnitt, weshalb die sportliche Planung von Strolbs Erfolg abhängt. Sollte der direkte Wiederaufstieg gelingen, wäre es ein großer Coup für den Verein und für Strobl persönlich, der sich damit im deutschen Fußball etablieren könnte. Andernfalls könnte die Abwärtsspirale weitergehen. Die Wahl eines noch vergleichsweise unbekannten Trainers ist ein statements, das auf langfristige Entwicklung setzt, aber auch Risiken birgt.

Die Fans reagierten gemischt, viele hätten sich einen erfahreneren Coach gewünscht. Strobl selbst zeigte sich jedoch zuversichtlich und betonte, er freue sich auf die Herausforderung. In den kommenden Wochen wird er den Kader für die 2. Bundesliga zusammenstellen, wobei einige Spieler den Verein verlassen könnten.

Gleichzeitig werden Zugänge im Mittelfeld und Angriff erwartet, um die nötige Torgefährlichkeit zu erhöhen. Die Mannschaft muss enger zusammenrücken und die individuelle Klasse nutzen, um die vielen Auswärtsspiele erfolgreich zu gestalten. Neben den sportlichen Zielen steht auch diefinancial Kehrtwende an, die durch TV-Gelder und Sponsoring gestützt wird. Der VfL Wolfsburg steht somit vor einem entscheidenden Jahr, das über die Zukunft des Vereins mitbestimmen wird.

Mit Tobias Strobl hat man einen Trainer gewählt, der bislang vor allem durch work Ethic und taktische Klarheit überzeugt hat. Ob das in der 2. Bundesliga ausreicht, bleibt abzuwarten. Die Saison beginnt im August und wird als Gradmesser für die weitere Entwicklung dienen





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