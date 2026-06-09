VfR Borgentreich bezwingt SG Boke/Bentfeld mit 2:1 und klettert auf Platz 14

In einem spannenden Bezirksliga-Spiel設け besiegt der VfR Borgentreich die SG Boke/Bentfeld knapp mit 2:1. Durch Tore von Marius Robrecht und Christian Rasche sowie einen späten Siegtreffer sichern die Gastgeber drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Der VfR Borgentreich hat sich in der Bezirksliga auf den 14. Tabellenplatz verbessert, nachdem die Gäste der SG Boke/Bentfeld einen Rang abrutschten. In einem packenden Duell am Dienstag sicherte sich der Gastgeber einen knappen 2:1 -Heimerfolg.

Lange Zeit war das Spiel ausgeglichen, ehe Marius Robrecht kurz vor der Halbzeitpause das 1:0 für Borgentreich erzielte (17. ). Nach dem Seitenwechsel glich Simon Henkemeier für Boke/Bentfeld aus (60. ), doch Christian Rasche besorgte vier Minuten vor Schluss den Siegtreffer zum 2:1 (86.

). Durch diesen Erfolg klettert der VfR auf Rang 14, während die SG Boke/Bentfeld auf den 13. Platz abrutscht. Beide Mannschaften zeigten taktische Flexibilität und setzen in der Schlussphase frische Akteure ein.

Beim VfR Borgentreich kamen Christian Rasche und Alexander Niemeier für Linus Robrecht beziehungsweise Niklas Mertens ins Spiel. Bei der SG Boke/Bentfeld ersetzte Jona Nils Kirchhelle den erschöpften David Henkemeier. Die entscheidende Aktion gelang jedoch ausgerechnet dem eingewechselten Rasche, der mit seinem Tor den knappen Sieg sicherstellte. Die Aufstellungen beider Teams boten eine Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern.

Beim VfR Borgentreich ragten neben Torschütze Robrecht unter anderem Timo Stüve, Robin Fögen und Tobias Cloidt hervor. Aufseiten der SG Boke/Bentfeld überzeugten insbesondere Simon Henkemeier, Paul Krämmer und Darius Berkemeier. Die enge Partie unterstreicht die ausgeglichene Liga, in der jeder Punkt im Abstiegskampf zählt. Mit dem Sieg verschafft sich Borgentreich etwas Luft, während Boke/Bentfeld die Niederlage verkraften muss





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Vfr Borgentreich SG Boke/Bentfeld Bezirksliga 2:1 Abstiegskampf

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