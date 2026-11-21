Vicky Leandros sorgte in der St. Marienkirche auf Gut Basthorst für weihnachtliche Magie. Reinhold Beckmann war Überraschungsgast bei der Benefizveranstaltung für Ein Herz für Kinder.

Am vergangenen Wochenende erstrahlte die historische St. Marienkirche auf Gut Basthorst in festlichem Weihnachtsglanz. Die im Jahr 1319 errichtete Kirche bildete den würdigen Rahmen für ein traditionelles Weihnachtskonzert, das ganz im Zeichen der Philanthropie stand. Weltstar Vicky Leandros (74) präsentierte ihre bekanntesten Hits vor einem begeisterten Publikum, während der Erlös komplett der BILD-Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder" zugutekam.

Emotionale Begegnung mit Reinhold Beckmann

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war der Auftritt des 70-jährigen Fernsehmoderators Reinhold Beckmann, der als Überraschungsgast auf die Bühne kam. Die Begegnung löste bei der Sängerin tiefe Gefühle aus, da Beckmann ein Lied mit ihr duettete, das sie seit ihrer Kindheit mit ihrem verstorbenen Vater verbindet. Vicky Leandros schilderte ihre Eindrücke gegenüber BILD mit Tränen in den Augen: "Es ist genau das Duett, das ich viele, viele Jahre mit meinem Vater zusammen gesungen habe. Seit ich sieben Jahre alt war. Es war so schön. Auch von Reinholds Seite, dass er gekommen ist. Es war sehr emotional."

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Der 74-jährige Moderator zeigte sich nach seinem Soloauftritt mit der Gitarre von der hohen Bedeutung privater Hilfsprojekte. Da der Staat zunehmend weniger Ressourcen zur Verfügung stelle, sei privates Engagement unerlässlich. Beckmann hob hervor, dass die Organisation "Ein Herz für Kinder" eine sehr wichtige Institution darstelle, weil sie Hilfe sehr unbürokratisch und sehr schnell leisten könne. Dies unterstreicht die Relevanz der gesammelten Spenden für bedürftige Familien.

Spendenerfolg und traditionelle Versteigerung

Neben den musikalischen Darbietungen stand die finanzielle Unterstützung der bedürftigsten Kinder im Fokus des Events. Christliche Gräfin zu Rantzau, bekannt von ihrem früheren Engagement bei Christie's, versteigerte prachtvolle Weihnachtsbäume, die von verschiedenen Prominenten geschmückt wurden. Zu den Mitwirkenden gehörte unter anderem Moderator Johannes B. Kerner (61) und der ehemalige Panik-Präsident (74), der einen speziellen Baum dekorierte. Kerner erklärte gegenüber BILD, er habe bewusst alles vermieden, was rot ist, um seine persönliche Note zu setzen.

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Die Veranstaltung demonstrierte eindruckhaft, wie effektiv private Initiative Lücken im sozialen Netz schließen kann. Vicky Leandros betonte abschließend die Bedeutung des Abends: "Es war wirklich ein emotionales Jahr für mich. Aber dieser Abend war wundervoll, mit dem großartigen Publikum in der Kirche. Wir haben schon mal vorweihnachtlich gefeiert. Und es wurde auch viel gespendet. Das ist toll!"

Weihnachtsbräuche auf Gut Basthorst

Nach dem Konzert im Restaurant "Zum Pferdestall" auf Gut Basthorst verbringt Vicky Leandros die Weihnachtszeit in familiärer Runde. Sie lebt dort mit ihrem Ex-Mann Baron Enno von Ruffin (72), ihren Kindern und Enkelkindern. Die Familie, die sie als "ziemlich groß" beschreibt, folgt einem festen Rhythmus: Nachmittags besuchen sie gemeinsam den Kindergottesdienst. Die eigentliche Bescherung findet um 18 Uhr abends statt.

Die traditionelle Zubereitung des Weihnachtsessens liegt in Vickys Händen. Sie kocht am ersten Weihnachtstag traditionell Ente à l'Orange. Zum Abschluss ihrer Gedanken zur Feier wünscht sie sich, dass die Menschen überall schöne Weihnachten feiern können. Der Abend in der Kirche von Basthorst war somit nicht nur ein musikalischer Genuss, sondern ein sichtbares Zeichen gesellschaftlicher Solidarität und familiärer Verbundenheit.