Victor Boniface: Bayer Leverkusens ungewisse Zukunft mit dem verletzungsgeplagten Stürmer

Die Karriere von Victor Boniface bei Bayer Leverkusen ist von Verletzungen geprägt. Nach einer starken ersten Saison folgten Rückschläge, zuletzt in Bremen. Der neue Trainer Carles Martínez steht vor der Entscheidung, wie mit dem Stürmer umzugehen ist.

Victor Boniface , der 25-jährige Stürmer , hat bei Bayer Leverkusen eine auf und ab verlaufende Karriere hingelegt. In seiner ersten Saison 2023/24 erzielte er 21 Pflichtspieltore, gewann die Meisterschaft und den Pokal.

Im zweiten Jahr folgten jedoch vermehrt Verletzungen, sodass er nur elf Tore erzielte. Im Sommer 2025 wurde er an Werder Bremen ausgeliehen, wo er jedoch erneut von Verletzungen behindert wurde und in der gesamten Spielzeit nur elf Einsätze ohne Torerfolg verbuchen konnte. Nach einer Knieoperation Anfang des Jahres aufgrund eines Knorpelschadens absolvierte er seine Reha in Leverkusen und kehrte im Frühjahr nach Bremen zurück. Ab Mitte April galt das Knie als verheilt, jedoch reichte die Fitness nicht für Einsätze.

Nur einmal stand er noch im Kader. Boniface steht bei Bayer bis 2028 unter Vertrag, was für den neuen Trainer Carles Martínez ein großes Problem darstellt. Martínez muss entscheiden, ob er auf ein Comeback Bonifaces als Leistungsträger setzt oder komplett ohne ihn plant. Als reiner Ergänzungsspieler wäre Boniface aufgrund seiner Ausstrahlung ein Risiko für die Kabinenstimmung, da er im positiven Fall andere mitreißen kann, im negativen Fall jedochKollegen herunterziehen kann.

Daher braucht Leverkusen vor Trainingsbeginn am 13. Juli Klarheit über die Zukunft des einstigen Publikumslieblings. Martínez hat bereits mit Boniface gesprochen und ihn als motiviert wahrgenommen. Boniface versucht, sich in Form zu bringen, um sich dem Trainer zu präsentieren. Dennoch tendiert alles zu einem erneuten Wechsel





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