Victor Wembanyama: Ein Superstar auf dem Weg zur Reizfigur?

Victor Wembanyama ist auf dem besten Weg, zur Reizfigur der NBA zu werden. Der 22-Jährige hat bisher nahezu die gesamte Karriere im Schnelldurchlauf abgehalten und nimmt mit seinen gigantischen Schritten auch diese Stufen schnell, vielleicht schneller als jeder andere.

Victor Wembanyama ist auf dem besten Weg, zur Reizfigur der NBA zu werden, aber das scheint ihn kaum zu stören. Der 22-Jährige hat bisher nahezu die gesamte Karriere im Schnelldurchlauf abgehalten und nimmt mit seinen gigantischen Schritten auch diese Stufen schnell, vielleicht schneller als jeder andere.

Es ist nicht lange her, dass er so etwas wie jedermanns Liebling war, das künftige, freundliche Gesicht der Liga. Niemand kann diesen Status jedoch lange behalten. Es wäre auch kaum erstrebenswert für jemanden, der so offensichtlich der Beste seiner Zunft sein will. Wembanyama wird wissen, dass dieser Wandel zu der Aufstiegsgeschichte jedes Superstars schlichtweg dazugehört.

Zumal Hass ein Zeichen des Respekts ist, gewissermaßen. Der Franzose ist, simpel gesagt, kratzbürstig und hat gelernt, dass er aufgrund seiner Maße vielleicht mehr einstecken muss als jeder andere NBA-Spieler. Er hat nicht lange damit gewartet, sich zu wehren - offensichtlich soll niemand auf die Idee kommen, ihn für einen der stereotypischen





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