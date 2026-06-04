Victor Wembanyama: Keine Entschuldigung für die Niederlage

Der Franzose warf 26 Punkte und holte 12 Rebounds, doch die San Antonio Spurs verloren das Spiel 1 der Finalserie gegen die New York Knicks. Wembanyama kritisiert seine eigene Leistung und verspricht, dass die Spurs in Spiel 2 wieder vorangehen werden.

Wie in fast jedem Spiel führte Victor Wembanyama die San Antonio Spurs in Spiel 1 gegen die New York Knicks statistisch an, doch auch seine 26 Punkte und 12 Rebounds reichten nicht zum Auftaktsieg in der Finalserie .

Die Knicks gewannen auswärts in Texas mit 105:95. Dabei scheint die Statline des großen Superstars der Spurs sogar noch völlig normal, was bei seinen Zahlen eh schon eine starke Leistung ist. Doch zufrieden war der Franzose keinesfalls - zu Recht. Denn: Die meisten seiner Punkte kamen von der Freiwurflinie.

Wembanyama traf nur sechs seiner 21 Würfe, beging zudem noch sechs kostbare Ballverluste. Nicht das, was der 22-Jährige von sich selbst erwartet. Dementsprechend kritisch erklärte er nach dem Spiel: Ich war heute einfach schlecht. So einfach ist das.

Besonders gegen die physische Verteidigung von Karl-Anthony Towns oder auch Mitchell Robinson fand Wembanyama nur selten eine Lösung. Jedes Team verteidigt eben anders. Besorgt ist er allerdings nach der Pleite nicht. Im Gegenteil.

Ich werde einen Weg finden. Klingt fast schon wie eine Drohung. Und weiter: Wir haben auch schon in anderen Serien in Rückstand gelegen. Selbstverständlich waren das keine Finals, aber ich mache mir jetzt auch keine Gedanken darüber.

Ich habe ehrlicherweise nicht die geringste Sorge. Auch im Conference-Finale gegen Oklahoma lagen die Spurs zurück und drehten die Serie. ist eben ein Finale. Für ihn war es die Premiere auf der größten Bühne, wenngleich Wembanyama darauf nicht zu viel Wert legen will. Natürlich hat sich das besonders angefühlt, aber das darf nicht einmal im Ansatz eine Entschuldigung dafür sein.

Das hatte keinen Einfluss auf unsere Leistung. Und: Die Spurs können bereits in der Nacht auf Samstag (2.30 Uhr) zurückschlagen. Dann steigt Spiel 2 - erneut in San Antonio. Dann will Wembanyama wieder vorangehen, so wie er es in dieser Saison eigentlich immer getan hat.





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Victor Wembanyama San Antonio Spurs New York Knicks Finalserie Spiel 1

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