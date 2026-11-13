Victor Williams Rückkehr ins Kino: King of Queens Star im neuen Actionfilm

Victor Williams, bekannt als Deacon Palmer in King of Queens, tritt mit einem neuen Actionfilm auf. Sein Kinostart ist am 12. Juni 2025.

Victor Williams kehrt als Hauptdarsteller in den Fokus der Öffentlichkeit zurück, nachdem er lange Zeit vor allem durch Nebenrollen in US-amerikanischen Fernsehserien bekannt war. Der Schauspieler, der international vor allem durch seine ikonische Rolle des Deacon Palmer in der Sitcom King of Queens geschätzt wird, absolviert nun einen deutlichen Wechsel ins Genre des Actionkinos. Dieser Schritt markiert einen neuen Karrieremeilenstein für den New York er, der seine Wurzeln in Brooklyn hat und seit den späten 1990er Jahren fest im amerikanischen Unterhaltungsbusiness verankert ist.

Frühe Karriere und Durchbruch in Queens

Victor Williams wurde im Jahr 1970 im Bezirk Brooklyn geboren und verbrachte seine Kindheit in New York City, wo er seinen festen Platz im kulturellen Leben der Stadt fand. Nach seiner abgeschlossenen Schauspielausbildung sammelte er erste professionelle Erfahrungen in verschiedenen Gastrollen für Fernsehsendungen und small-screen-Produktionen. Ein bemerkenswerter früher Schritt in seiner Filmografie war ein kurzes Auftritt neben dem Hollywood-Riesen Robert De Niro im Thriller Cop Land, der ihm bereits früh Aufmerksamkeit in der Branche sicherte.

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Der entscheidende Durchbruch gelang ihm im Jahr 1998, als er die Rolle des Deacon Palmer übernahm. Deacon war der beste Freund und Arbeitskollege der Hauptfigur Doug, dargestellt von Kevin James, in der erfolgreichen Serie King of Queens. Die Dynamik zwischen Williams und dem unvergessenen Jerry Stiller, der die Rolle des exzentrischen Arthur Spooner spielte, wurde zu einem der amüsantesten Elemente der Show. Jerry Stiller verstarb im Jahr 2020, doch seine Darstellungen bleiben ein zentraler Bestandteil des kollektiven Gedächtnisses der Serie. Die Serie selbst lief bis 2007 und schuf ein starkes Fundament für die weitere Karriere von Williams.

Wichtige Auftritte in Drama und Comedy

Nach dem Ende von King of Queens blieb Williams dem Medium Fernsehen treu und erweiterte sein Repertoire kontinuierlich. Ein signifikanter Erfolg folgte mit seiner Rolle als Detective Jeffries in der Krimiserie The Affair. Diese Produktion gilt als einer seiner größten Erfolge nach dem Sitcom-Hit und erreichte hohe Kritikerlob sowie ein breites Publikum im US-amerikanischen Fernsehen. Die Serie wurde im Jahr 2015 mit einem Golden Globe als beste Drama-Serie ausgezeichnet, was die Qualität der Produktion unterstrich und Williams in einer komplexeren dramatischen Rolle etablierte.

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Der Übergang in andere Genres setzte sich fort, als er im Jahr 2017 in der Amazon-Serie Sneaky Pete mitwirkte. In dieser Produktion stand er unter anderem neben Giovanni Ribisi auf der Bildfläche, was seine Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit etablierten Schauspielergrößen erneut bewies. Ein Jahr später stieg er in die Comedy-Serie Happy Together ein, die er an der Seite von Damon Wayans Jr. drehte. Obwohl die Serie nach nur 13 Folgen eingestellt wurde, demonstrierte dies seine Vielseitigkeit im komödiantischen Fach. Parallel dazu ist er seit einigen Jahren fest an der Theaterbühne in New York verankert und trat jüngst im Theaterstück Americin auf, was seine Bindung an die Theaterkultur der Stadt unterstreicht.

Neuer Actionfilm und aktuelle Entwicklungen

Die aktuelle Entwicklung in Williams' Karriere zeigt ihn nun in einer völlig neuen Rolle im Kino. Sein neuester Film, der stark an die John-Wick-Reihe angelehnt ist, startet am 12. Juni 2025 in den Kinos. Dieser Titel markiert einen deutlichen Kontrast zu den komödiantischen Rollen, die ihn lange Zeit prägten, und positioniert ihn in den düstereren Gefilden des Actiongenres. Kevin James, sein damaliger King-of-Queens-Kollege, hat ebenfalls nach dem Ende der Serie in zahlreichen Komödien mitgewirkt und bewegt sich nun in ähnlichen neuen filmischen Feldern, wobei Williams den Fokus auf den actionreichen Aspekt legt.

Auf persönlicher Ebene teilt Williams Einblicke in sein Privatleben auf seinen sozialen Kanälen. Im Mai 2025 postete er ein Bild auf Instagram an der Seite seiner Nichte April, die ihren Master-Abschluss in sozialer Arbeit an der Universität von Chicago feierte. Auf dem Foto ist Williams zwar ergraut, wirkt aber vital und zeigt sich stolz auf die Familie. Fans der Serie King of Queens erkennen in seinem heutigen Aussehen den Charakter Deacon Palmer wieder, was die anhaltende Beliebtheit der Serie und ihrer Darsteller belegt. Die Kombination aus seiner theaterbasierten Erfahrung, seinen zahlreichen Fernsehrollen und der neuen kinematografischen Herausforderung zeigt, dass Victor Williams weiterhin eine aktive und relevante Präsenz im Unterhaltungsbereich aufrechterhält.