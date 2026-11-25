Versöhnungsangebot von Victoria? Nach dem Familienstreit bekommt ihr Sohn Brooklyn Beckham jetzt die volle Kontrolle über seinen Namen.

hatte seinen Namen 2016 markenrechtlich schützen lassen, als er noch minderjährig war. Die Eintragung erstreckte sich auf zahlreiche Waren- und Geschäftsfelder. Dass sie die Rechte nun an ihren Sohn abtritt, geschieht rund zehn Monate nach dessen öffentlicher Abrechnung und könnte als vorsichtige Annäherung gewertet werden.

markenrechtlich geschützt haben. Ziel der Maßnahme soll gewesen sein, zu verhindern, dass Dritte die Namen der Kinder kommerziell nutzen. Schon vor Kurzem hatte sich angedeutet, dass zur Abtretung der Namensrechte gedrängt zu haben. Seine Weigerung habe das Verhältnis nachhaltig belastet.

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Zudem beschuldigte er sie, die "Brand Beckham" über die Familie zu stellen und seine Beziehung zu seiner Ehefrau beschädigen zu wollen. FürDer Koch und Social-Media-Star kann künftig eigene Marken oder Merchandise-Artikel unter seinem Namen auf den Markt bringen. Brooklyn Beckham und Nicola Peltz küssen sich beim Deauville American Film Festival 2026Das könnte ein erster Schritt zur Versöhnung sein.