Olympiasiegerin Victoria Carl startet nach 634 Tagen Pause offiziell wieder im Wettkampf. Die Skilangläuferin legt ihre Dopingsperre zurück und strebt die Qualifikation für den Weltcup an.

Die ehemalige Olympiasiegerin im Skilanglauf, Victoria Carl, beendet ihre langjährige Dopingsperre offiziell und steigt im internationalen Wettkampfbetrieb wieder ein. Nach einer Pause von 634 Tagen, die auf die Verhängung einer 18-monatigen Disqualifikation zurückzuführen ist, kehrt die Athletin in die Sportwelt zurück. Ihr Comeback markiert das Ende einer intensiven Phase der Rehabilitation und der persönlichen Bewältigung eines schwerwiegenden Karrierefehlers, der ihre sportliche Laufbahn vorübergehend zum Erliegen brachte.

Ursprung der 18-monatigen Sperrung im März 2025

Der Auslöser für die massive sportrechtliche Sanktion liegt in den Ereignissen des März 2025 zurück. Zu diesem Zeitpunkt verschrieb ein sportfremder Arzt im Rahmen der Bundeswehr Victoria Carl ein Hustenmedikament, das sie zur Linderung ihrer Beschwerden einnehmen sollte. Unbekannt war der Athletin, dass dieses Präparat den verbotenen Wirkstoff Clenbuterol enthielt, der auf der Liste der verbotenen Substanzen der Weltdopingagentur geführt wird. Bei einer nachfolgenden Dopingkontrolle wurde der positive Testbefund ermittelt, was sofort zur Unterbrechung ihrer Wettkampftätigkeit führte.

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Die sportrechtliche Aufarbeitung und die Ungewissheit zogen sich über mehrere Wochen hin, bis Ende Mai 2025 die offizielle Entscheidung durch die zuständigen Verbände erging. Die Konsequenz war die Verhängung einer Strafe von 18 Monaten, die bis zum 26. November 2025 datiert war. Dieser Zeitraum zwang die Langstreckenläuferin dazu, vollständig auf internationale Wettkämpfe zu verzichten und ihre Karriere aus der Sicht der Zuschauer zum Stillstand zu bringen, obwohl sie ihre sportliche Tätigkeit nicht eingestellt hatte.

Victoria Carls Verantwortung und psychologischer Kampf

Im Rückblick auf den Vorfall äußert sich die Sportlerin mit äußerster Ehrlichkeit und nimmt die volle persönliche Verantwortung für das Geschehene auf sich. Sie betont, dass sie lange Zeit gebraucht habe, um sich selbst den Fehler zu verzeihen, nicht überprüft zu haben, ob das verschriebene Medikament für Sportlerinnen überhaupt zulässig ist. Für sie ist die Lehre aus dieser Situation klar: Sie muss jedes Medikament, wenn sie dem behandelnden Arzt nicht zu hundert Prozent vertraut, im Vorfeld kontrollieren lassen.

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Victoria Carl stellt klar, dass die finale Verantwortung für den Inhalt, der in ihren Körper gelangt, bei der Athletin selbst liegt, nicht bei der medizinischen Versorgung. Die Verarbeitung dieser Erkenntnis und die psychische Bewältigung der Schande, die mit einem Dopingvergehen verbunden ist, erwiesen sich als ebenso herausfordernd wie die physische Rehabilitation. Sie beschreibt den Prozess des Verzeihens als einen schmerzhaften, aber notwendigen Schritt, um nicht in der Vergangenheit stecken zu bleiben und den Fokus wieder auf das sportliche Ziel richten zu können.

Weg zurück zum Weltcup ab 26. November 2025

Die aktive Rückkehr in den Trainingsmodus wurde schrittweise vorangetrieben, wobei der 26. September als wichtiger Wendepunkt gilt. An diesem Datum durfte Victoria Carl wieder offiziell mit dem deutschen Langlauf-Team trainieren, um ihre körperliche Verfassung und ihre konditionellen Werte auf das erforderliche Niveau zu bringen. Dieser Zeitraum diente dazu, die Lücken aus der 18-monatigen Sperrung zu schließen und sich langsam an die Intensität des Weltcup-Trainings zu gewöhnen, ohne dabei unter sportrechtlichen Auflagen zu leiden.

Am 26. November 2025 endete die formelle Sperre vollständig, wodurch das Warten auf das eigentliche Comeback ein Ende fand. Von diesem Datum an ist es der Athletin offiziell gestattet, wieder an internationalen Wettkämpfen teilzunehmen. Die Beendigung der Strafe bedeutet jedoch noch nicht den sofortigen Wiedereinstieg in die höchste Wettkampfklasse des Skilanglaufs, sondern eröffnet die Möglichkeit, sich schrittweise zu qualifizieren. Der 26. November markiert somit den Startschuss für die Rückreise in den Spitzensport.

Aktuelles Comeback im FIS-Cup und weitere Schritte

Ihren ersten offiziellen Wettkampfeinsatz nach langer Zeit absolviert Victoria Carl im Norwegen, wo sie beim zweitklassigen FIS-Cup am Start ist. Dieser Wettbewerb stellt das erste Feld dar, auf dem sie ihre aktuelle Wettkampfpraxis unter realen Bedingungen testen kann. Der FIS-Cup dient als wichtige Sprungbrett-Funktion, um Rhythmus, Pace und Technik im internationalen Vergleich zu prüfen, bevor eine Rückkehr in den Weltcup angestrebt wird.

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Das große Ziel der Olympiasiegerin von 2022 bleibt jedoch die Rückkehr in den Weltcup, wofür sie sich im kommenden Winter erst noch qualifizieren muss. Sie vergleicht diesen Prozess mit der Besteigung des Mount Everest, bei dem man sich Camp für Camp vorarbeitet, anstatt den Gipfel direkt zu erreichen. Dieser strategische Ansatz zeigt, dass Victoria Carl bewusst den schrittweisen Weg geht, um langfristige sportliche Stabilität zu gewährleisten und weitere Rückschläge durch voreiliges Handeln zu vermeiden.