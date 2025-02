Victoria Carl scheitert knapp am Podium beim Massenstart in Falun

Victoria Carl verpasst beim letzten Rennen vor den Weltmeisterschaften ein Podium. Der 20 Kilometer Massenstart in Falun wurde von der US-Amerikanerin Jessie Diggins gewonnen. Pia Fink erreichte mit Platz sieben ein starkes Ergebnis. Bei den Männern dominierten die Norweger das Rennen.

Victoria Carl zeigte beim Massenstart in Falun ein starkes Rennen und kämpfte lange um den Sieg. Ein Missgeschick in der letzten Runde kostete sie jedoch einen möglichen Podestplatz. Am Ende wurde sie Fünfte, nachdem sie zuvor 16 Kilometer lang Teil der Spitzengruppe war. Nach einem eigenen Fehler lag sie plötzlich bäuchlings im Schnee und verlor wertvolle Sekunden auf die Konkurrenz. Pia Fink erreichte mit einem starken siebten Platz auch ein gutes Ergebnis.

Bei den Männern dominierten die Norweger das Rennen mit einem starken Auftritt. Nur ein US-Amerikaner konnte mithalten. Die deutschen Starter des Deutschen Skiverbandes (DSV) hatten dagegen einmal mehr nichts mit den vorderen Platzierungen zu tun.





