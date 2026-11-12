Victoria Kurz: Der harte Alltag als Profisportlerin im Padel

Victoria Kurz als Top-Padelspielerin zeigt die finanziellen Realitäten. Trotz Weltranglistenplatz müssen Spieler wie sie Kosten selbst tragen und sparen.

Victoria Kurz, eine gebürtige Karlsruhe rin im Alter von 26 Jahren, gilt als die erfolgreichste deutsche Padel -Spielerin und wird als die Kaiserin dieser Trendsportart bezeichnet. Als Voll-Profi, dreifache Meisterin und Nationalspielerin hat sie als erste deutsche Spielerin den Sprung in die Top 100 der Weltrangliste geschafft, was ihren Status unter den nationalen Konkurrenten festigt. Der aus Mexiko stammende und vor allem in Spanien, Italien und Frankreich extrem populäre Sport findet zunehmend auch in Deutschland Anhänger, doch die Frage nach der finanziellen Absicherung bleibt für die meisten Athleten eine große Herausforderung.

Finanzielle Realitäten im Profisport

Victoria Kurz offenbart in einem Podcast-Interview, dass Profisportler ohne topplatzierte Sponsoren oder Partner kaum von den Preisgeldern leben können, da diese selbst bei hohen Turnieren begrenzt ausfallen. Sie erklärt, dass es zwar Multimillionäre unter den Spitzensportlern gibt, diese jedoch nur die Top 5 der Welt repräsentieren und ihr Vermögen primär durch Sponsoring und nicht durch Turniersiege generieren.

Also read Amazon setzt "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" mit Staffel 3 fort

Bei einem kürzlich bestrittenen Grand Slam-Turnier in Paris erhielt Kurz als Teil eines Teams in den Top 16 lediglich 5000 Euro pro Person für den Einzug in diese Runde. Das gesamte Siegerteam erhielt dabei nicht mehr als 50.000 Euro, was die mangelnde Rentabilität des Sportes für die meisten Teilnehmer eindrücklich verdeutlicht.

Notwendigkeit zusätzlicher Einkünfte

Die ehemalige Tennis-Spielerin betont deutlich, dass ein Spieler ohne Platzierung in den Top 50 zwingend eine parallele Beschäftigung benötige, um den Lebensunterhalt zu sichern. Die ambitionierten Athleten absolvieren morgens intensive Trainingseinheiten, gefolgt von sechs bis sieben Stunden täglichem Training, um ihre Leistungen aufrechtzuerhalten und sich das Profi-Dasein finanziell überhaupt leisten zu können.

Advertisement

Victoria Kurz selbst kann grundsätzlich vom Padel leben, bezeichnet ihr Einkommen jedoch als knapp. Sie gibt an, dass das gesamte eingenommene Geld im unteren sechsstelligen Bereich liegt, was trotz der sportlichen Erfolge eine eher bescheidene finanzielle Grundlage darstellt und kaum Spielraum für luxuriöse Ausgaben lässt.

Logistikkosten und Sparmaßnahmen

Ein erheblicher Teil der Einnahmen fließt in die teure Logistik, wobei Kurz in einem einzigen Jahr bereits 61 Flüge absolviert und 30 Turniere bestritten hat. Die Athleten sind verpflichtet, die Kosten für Flüge, Unterkünfte und Verpflegung vollständig selbst zu tragen, was immense finanzielle Belastungen mit sich zieht, die oft die eigentlichen Gewinne aufzehren.

Um die Kosten niedrig zu halten, teilen sich die Sportler häufig Airbnb-Wohnungen oder schlafen zu dritt oder viert in einem Zimmer, um Einzelzimmerpreise zu vermeiden. In Notfällen genügt manchmal eine Nacht auf einer Couch oder sogar im Flughafen, da jeder verfügbare Euro gespart werden muss, um die Tour finanzieren zu können.

Coaching und Karriereaussichten

Die Bezahlung von Coaches ist für die meisten Spieler ein Luxus, den sie sich nicht immer leisten können, weshalb Coaches meist nur zu großen Turnieren mitgenommen werden. Die Kosten für einen Coach belaufen sich dabei auf eine pauschale Gebühr plus zehn Prozent des erzielten Preisgeldes, wie dies bei der Akademie aus Barcelona üblich ist.

Advertisement

Trotz der zweiten Karriere durch das Sparen wird Victoria Kurz klar eingeschätzt, dass sie nicht allein vom Padel leben werden kann, da das jährliche Budget für die Logistik locker im fünfstelligen Bereich liegt. Diese harten wirtschaftlichen Bedingungen definieren den Alltag der Athleten, die trotz ihrer hohen sportlichen Ambitionen oft an der finanziellen Grenze balancieren müssen.