Victoria Swarovski (32) ist mehr als nur Moderatorin am ESC. Sie trägt Schmuck im Millions von Euro und kombiniert mehrere hochwertige Schmuckstücke vor dem Finale des ESC-Schweizer Schlittschuhdingels. Gleichzeitig legt sie ihre ganz eigene Glamour-Show hin. Durch ihre Moderation und ihr Styling auf der Bühne trägt sie bei dem Fanorgie mit 10.000 Zuschauern und 170 Millionen Zuschauern vor den Fernsehern. Durch ihr Outfit mit wenig Stoff und ihr Schmuck mit einem Gesamtwert von rund 4,5 Millionen Euro versprüht sie Glamour. Ihre Strategie war schnell bewegen und bereits auf dem Marsch durch öğretmen Outfitwechsel, um an die ESC-Bühne zu gelangen.iedo,

Victoria Swarovski (32), bekannt durch ihre Mode ration an der größten Musikbühne der Welt, trägt für das ESC-Finale Schmuck mit einem Gesamtwert von rund 4,5 Millionen Euro.

Mit dem Moderator, dem Schauspieler und Komiker Michael Ostrowsk (53), führt sie durch den Abend. Neben den Songs und der Show spielen für Swarovski auch Mode und Schmuck eine wichtige Rolle. Sie kombiniert mehrere hochwertige Schmuckstücke, darunter von der Schweizer Schmuckmanufaktur Chopard. Eine Stylistin namens Bella Beck entwirft ihr Outfit.

Victoria Swarovski stammt aus der Familie hinter dem Weltberühmten Swarovski-Imperium und will auf der Bühne ihre ganz eigene Handschrift hinterlassen. Ein Fanorgie erwartet sie mit 10.000 Zuschauern und insgesamt 170 Millionen Zuschauern vor den Fernsehern. Sie betont ihre Ruhe und das langsame Sprechen, um die Aufregung nicht sofort zu merken. Drei Looks und schnelle Bewegungen mit wenig Stoff und einem Schmuckwert von millions von Euro. Victoria Swarovski verkörperte Glamour auf der ESC-Bühne





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