Victoria Swarovski erhielt den International Talent Award bei den Glamour Women of the Year in Sofia. Die Moderatorin und Unternehmerin wird für ihre Erfolge in Entertainment, Mode und Beauty geehrt.

Am 18. November wurde Victoria Swarovski in Sofia mit dem International Talent Award ausgezeichnet. Die 33-jährige Moderatorin und Unternehmerin erhielt die Ehre bei der Preisverleihung Glamour Women of the Year in Bulgarien. Diese Auszeichnung honoriert ihre herausragenden Leistungen im Bereich Entertainment, Mode und Beauty auf internationaler Ebene. Es handelt sich dabei um einen weiteren bedeutenden Höhepunkt in einem bereits sehr erfolgreichen Jahr für die ehemalige ESC-Teilnehmerin.

Preisverleihung in Sofia und Karrierehöhepunkte

Der Abend in der bulgarischen Hauptstadt markierte einen besonderen Wendepunkt in der Laufbahn von Victoria Swarovski. Zuvor war sie vor allem als Moderatorin der deutschsprachigen Ausgabe der Glamour Women of the Year in Berlin bekannt. Dort führte sie 2023 und 2024 durch die Gala, bei der andere Stars wie Kesha, Nina Chuba, Stefanie Giesinger und Ashley Park geehrt wurden. Jetzt stand die langjährige Let's Dance-Moderatorin selbst im Mittelpunkt, als sie den Preis entgegennahm. Es ist einer der größten internationalen Auftritte ihrer bisherigen Karriere und zeugt von ihrer wachsenden Strahlkraft über die deutschen Grenzen hinaus.

Also read Biathlon: Deutsches Aufgebot verkündet - Vanessa Voigt dabei, Top-Talent fehlt

Von Wien nach Sofia: Internationale Sichtbarkeit

Vor der Auszeichnung in Sofia war Victoria Swarovski auf der großen Eurovision Song Contest Bühne in Wien zu sehen. Dieser Schritt von der großen europäischen Showbühne zur Preisverleihung nach Sofia unterstreicht ihre Vielseitigkeit als Künstlerin. Die Moderationstätigkeit bei Let's Dance hat ihr in Deutschland eine breite Anerkennung eingebracht. Die Auszeichnung in Bulgarien bestätigt nun ihren Status als internationale Persönlichkeit im Medien- und Unterhaltungsbereich. Sie verbindet damit ihre frühere Präsenz bei großen Events mit ihrer aktuellen Rolle als gefeierte Moderatorin.

Danksagung und persönliche reflections der Gewinnerin

Victoria Swarovski bezeichnete die Entgegennahme des International Talent Award als ganz besondere Ehre in ihrer Karriere. In ihren Dankesworten betonte sie ihre Dankbarkeit für die unglaublichen Erlebnisse, die das Jahr ihr beschert hat. Sie freue sich über die zahlreichen Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln und neue Herausforderungen anzunehmen. Ein wichtiger Aspekt für sie ist zudem der Austausch mit Menschen aus unterschiedlichsten Ländern. Die Auszeichnung in Sofia lässt ihr ohnehin schon erfolgreiches Jahr noch heller funkeln und bestätigt ihre positive Entwicklung.

Advertisement

Unternehmerische Erfolge: Orimei und Modekollektion

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin zeigt die Auszeichnung auch die Stärke von Victoria Swarovski als erfolgreiche Unternehmerin. Im Jahr 2020 gründete sie ihre eigene Kosmetikmarke namens Orimei. Diese unternehmerische Leidenschaft spiegelt sich nun im International Talent Award wider, der explizit ihre Erfolge in Beauty und Mode honoriert. Ihre Fähigkeit, mehrere Branchen gleichzeitig erfolgreich zu gestalten, unterstreicht ihren beruflichen Aufstieg. Die Kombination aus Moderation und eigenem Business macht sie zu einer gefragten Persönlichkeit.

Kooperation mit About You und Ausblick

Die unternehmerische Agilität von Victoria Swarovski setzt sich mit weiteren Projekten fort. Im April 2026 brachte sie gemeinsam mit dem Online-Handelsgiganten About You eine eigene Modekollektion auf den Markt. Diese Zusammenarbeit zeigt ihre Relevanz im Modebusiness und ihre Verbindung zu großen Handelspartnern. Beruflich läuft es für sie bestens, und die Auszeichnung in Sofia ist ein weiterer Beleg dafür. Die Kombination aus medialem Auftritt und wirtschaftlichem Engagement positioniert sie fest als Leading Lady im deutschsprachigen Raum.