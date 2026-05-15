Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren ESC-Finale - Erfolg und Selbstvertrauen

Der ESC-Finale am 16. Mai könnte die Karriere von Victoria Swarovski und Michael Ostrowski zu einem historischen und erfolgreichen Ereignis aufschubsen. Mit ihrem Erfolg und der ungeheuren Stimme umgeben, stehen sie vor dem typischen ESC-Schreck vor der Kamera, dem Druck und der Komplexität des Events. Victoria Swarovski moderiert bereits seit Februar als moderatorin bei "Let's Dance", während Michael Ostrowski über seine Karriere für Victoria spricht. Beide wissen, dass jeder Einzelne perfekt sein muss, um erfolgreich zu werden, und dass die Stimme die Hauptrolle spielt, während die Perfektion und das Auftreten ihre wichtigsten Aspekte sind, um das Publikum zu berühren. BeideModeratoren sind sprühfertig und werden mit Leidenschaft ihre Tasks erfüllen. Doch die Realitätsprüfung des ESC ist eine andere. Unter Druck und dem Schmerz des Satzes hier und nun, riskieren sie alles für einen Moment Theater und stehen vor dem natürlichen Element, der imperfection, die Träumen macht.

Monatelang hat Victoria Swarovski (32, M.) darauf hingearbeitet, gemeinsam mit Co- Moderator Michael Ostrowski durch den Eurovision Song Contest vor den Fernsehern zu führen und zu moderieren.

Das Finale des Eurovision Song Contests am 16. Mai zählt zu den weltweit größten Live-Events. In diesem Jahr ist Österreich Gastgeber und stellt auch das Moderationsteam. Victoria Swarovski (32, "Let's Dance"-Moderatorin, Sängerin und Unternehmerin) sowie Schauspieler und Comedian Michael Ostrowski (53) werden gemeinsam moderieren auf Englisch und ihre Wahl fiel auf sie und Michael Ostrowski.

Gemeinsam moderieren sie auf Englisch und wissen, dass jedes Wort und jeder Schritt genau beobachtet wird und auch ihren Kollegen Michael Ostrowski während der ESC-Woche backstage – und erlebte eine junge Frau, die hart an sich und ihrer Karriere arbeitet. Ihr Ziel: sich längst nicht mehr nur über ihren Namen definieren zu lassen und der Welt zu zeigen, was in ihr steckt. Ihr Erfolgsrezept – der unbedingte Glaube an sich selbst. Swarovski zu BILD: "Gib niemals auf.

Ich sage immer: aufstehen, Krone richten, weitergehen. Nie aufgeben. Immer weiter seinen Traum leben.

" Ihr Terminkalender ist voll. Seit Februar steht Victoria bei "Let's Dance" als Moderatorin vor der Kamera, launcht gerade ihre erste eigene Modelinie und moderiert am 16. Mai das ESC-Finalegibt es keinen doppelten Boden.

"Es ist eine Liveshow, da kann alles passieren – man muss einfach fähig sein, in dem Moment zu reagieren", so Victoria Swarovski. "Ich muss ruhig bleiben, langsamer sprechen – sonst merkt man die Aufregung sofort. " Ostrowski und sie werden an dem Abend auch mehrere Gesangseinlagen geben. Er zu BILD: "Die Vici war von Anfang an offen und lustig und wir haben uns vom ersten Augenblick an gut verstanden und wussten – es passt.

"ein große Rolle. Swarovski: "Ich habe mir unfassbar viele Gedanken gemacht, ob ich etwas Spektakuläres oder eher etwas Reduziertes anziehen soll – sagen wir so: Es wird viele Outfit-Changes geben.

". Einer davon besonders nervenaufreibend: "Da habe ich genau 59 Sekunden Zeit, mich umzuziehen. Ich bin auch sehr gespannt, ob wir das hinkriegen.

". Ihr wichtigstes Mantra dabei: "Der Reißverschluss muss halten – alles andere wäre blöd.

" Und eines verrät sie mit einem Lächeln: "Es ist auf jeden Fall nicht so viel Stoff. " Und so beeindruckte Victoria schon bei den zwei Halbfinal-Sendungen mit aufregenden Glitzerroben. Seit Wochen proben Victoria und Michael für den ESC. BILD-Reporterin Bettina von Schimmelmann besuchte das Duo Backstage in der Wiener StadthalleIm Finale stehen in diesem Jahr 25 Acts aus ganz Europa und darüber hinaus auf der Bühne.

Wem sie die Daumen drückt, behält sie für sich. Neutralität ist Pflicht.

"Am Ende zählen der Song und die Stimme – der Zuschauer entscheidet. " Ihr Rat an die Acts: "So eine große Bühne verträgt viel – da kann man schon mal auf die Kacke hauen. " Ein Abend zwischen Perfektion und purem Gefühl – und für Victoria Swarovski wohl der größte Moment ihrer bisherigen Karriere





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