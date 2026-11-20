Ein Rückblick auf die Karriere der Moderatorin Victoria Swarovski, von ihren musikalischen Anfängen über den Verzicht auf den Familiennamen bis hin zu ihrer Rolle als TV-Moderatorin und Unternehmerin.

Victoria Swarovski gehört ohne Frage zu den prägendsten und sichtbarsten Persönlichkeiten des deutschen Fernsehens. Die österreichische Moderatorin hat sich in den letzten Jahren einen festen Platz in der heartscheitelbreiten Unterhaltungsbranche erarbeitet, der kaum noch von anderen zu ersetzen ist.

Für Millionen von Zuschauern ist sie untrennbar mit großen Erfolgssendungen verbunden. Bereits als jüngere Moderatorin hat sie für Formate wie Das Supertalent, Let's Dance sowie den Eurovision Song Contest vor der Kamera gestanden. Doch hinter der glänzenden Fassade einer Fernsehikone verbirgt sich ein komplexer Lebenslauf, der von frühem Ehrgeiz, strategischem Handeln und dem Wunsch nach individueller Identität geprägt ist.

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Wurzeln und frühe Karriere der Erbin

Die Frage, wie es der Erbin der berühmten Glitzerstein-Dynastie gelang, eigenständig im Rampenlicht zu stehen, ohne ausschließlich als Sohn oder Tochter der Swarovski-Familie wahrgenommen zu werden, ist ein zentrales Thema ihrer Biografie. In Innsbruck geboren, wuchs Victoria Swarovski als Tochter von Alexandra und Paul Swarovski auf. Sie ist die ältere von zwei Töchtern und verbrachte einen Teil ihrer Jugend auf einem Internat in Rosenheim. Schon in frühester Kindheit zeigte sich ihre Leidenschaft für die Musik.

Mehrere Chorgruppen waren Teil ihrer kindlichen Erfahrungen, und bald stand fest, dass sie diesen Weg beruflich weiterverfolgen wollte. Mit beeindruckender Entschlossenheit schrieb sie bereits mit dreizehn Jahren an den Produzenten Marc Mozart und bat um Unterstützung für ihre Karriere. Die Antwort fiel zunächst negativ aus. Doch Victoria gab nicht auf.

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Zufällig traf sie den Produzenten später in einem Supermarkt, stellte sich ihm vor und begann spontan zu singen. Dieser unkonventionelle Auftritt beeindruckte Mozart derart, dass er ihr eine Chance in seiner Show gab. Das Ergebnis war ein erster Plattenvertrag und die Veröffentlichung ihrer ersten Single One in a Million im Jahr 2010. Später folgte das Lied There's a Place for Us für den Film Die Chroniken von Narnia - Die Reise auf der Morgenröte.

Strategische Namenswahl und TV-Präsenz

Anfangs nutzte sie nur den Namen Victoria S, um die Verbindung zur Kristall-Dynastie in ihrer künstlerischen Karriere zu minimieren. Heute tritt sie wieder unter ihrem vollen Namen auf und hat mit Künstlern wie Kay One und Komponisten wie Diane Warren zusammengearbeitet. Ihre Präsenz im Fernsehen verstärkte sich deutlich, als sie ab 2018 die Moderation der Tanzshow Let's Dance übernahm.

Zuvor war sie bereits als Teilnehmerin in der Show zu sehen, doch nun führte sie gemeinsam mit ihren Ko-Moderatoren durch die Sendungen. Auch in Österreich, ihrem Heimatland, stand sie bei der nationalen Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest auf der großen Bühne, unterstützt von Schauspieler Michael Ostrowski. Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin und Singer-Songwriterin beweist Swarovski auch im Bereich des Designs ein ausgeprägtes Stilgefühl. Sie entwarf mehrere Kollektionen von Dirndl und modelte für Zeitschriften wie Elle, Bunte, L'Officiel und Gala Style.

Unternehmertum und persönliches Leben

Im Jahr 2021 gründete sie ihre eigene Kosmetikmarke Orimei. Im April 2026 brachte sie gemeinsam mit dem Online-Händler About You eine Modelinie auf den Markt. In ihrer Freizeit widmet sie sich der Malerei in ihrem eigenen Atelier und hält sich durch fast tägliches Training fit. Ihr Privatleben war ebenfalls öffentlichkeitswirksam: Nach der geschiedenen Ehe mit Immobilien-Investor Werner Mürz, die im Februar 2023 endete, machte sie zu Ostern 2023 ihre Beziehung zu Mark Mateschitz, dem Sohn des verstorbenen Red-Bull-Gründers, öffentlich.