Über das gesamte Jahr hinweg nehmen die Royals öffentliche Auftritte und wichtige Termine wahr. GALA zeigt Ihnen die schönsten Momente und nimmt sie mit auf die Reisen der Prinzen und Königinnen.

Über das gesamte Jahr hinweg nehmen die Royals öffentliche Auftritte und wichtige Termine wahr. GALA zeigt Ihnen die schönsten Momente und nimmt sie mit auf die Reisen der Prinzen und Königinnen.

Beim Besuch im Gemeinschaftszentrum Mötesplats Stöcke in Umeå im Rahmen ihrer kleinen Reise in die Provinz Västerbotten lassen Kronprinzessin Vcitoria undDer richtige Knicks, royale Etikette und Gäste aus aller Welt gehören zum kleinen Einmaleins aller königlichen Familien. Ganz gleich, ob in England, Brunei oder Thailand: Wer sein Land repräsentiert, muss wissen, wie man perfekte Bilder produziert – denn die ganze Welt schaut zu.

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In unserem PDF beleuchten wir das Weihnachten der Royal Family, zeigen süße Bilder aus neun Jahrzehnten und versorgen Sie mit spannenden Rezepten von Kate selbst und aus der PalastkücheMitglieder königlicher Familien nehmen jedes Jahr an einer Vielzahl festgelegter Ereignisse teil, die sowohl nationale Bedeutung haben als auch internationale Aufmerksamkeit erregen. Diese Termine dienen nicht nur der öffentlichen Präsenz, sondern unterstreichen auch die Rolle der Monarchie als Symbol von Kontinuität und Zusammenhalt.