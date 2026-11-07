Victorian Psycho: Kontroverser Popcorneimer löst Wut aus

Der Popcorneimer zu Victorian Psycho stößt auf massive Kritik. Das Design mit Baby-Fragmenten gilt als geschmacklos. Kinostart und Verfügbarkeit.

Der Trailer zum Horrorfilm Victorian Psycho hat nicht nur die Handlung enthüllt, sondern auch ein provokantes Marketing-Mittel vorgestellt. Der Popcorneimer für den Streifen basiert auf der Figur der Gouvernante Winnifred. Diese wird in der neuen Fortsetzung von der Schauspielerin Maika Monroe verkörpert. Das ungewöhnliche Design sorgte im Netz schnell für Spott und zahlreiche Memes.

Horror-Film Handlung und Setting

Im Mittelpunkt der Handlung steht die Gouvernante Winnifred, die eine neue Stelle im abgelegenen Ensor House antritt. Doch kurz nach ihrer Ankunft beginnen andere Bedienstete des Hauses plötzlich auf unerklärliche Weise zu verschwinden. Die Geschichte spielt in einer gotischen Maniere und greift Elemente des Gothic-Horror auf. Der Film ist als Fortsetzung zu einem früheren Werk konzipiert, das vor 15 Jahren erschienen ist.

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Das umstrittene Design des Behälters

Während diese Becher vor allem wegen ihres fragwürdigen Designs auffallen, wurde jetzt ein Popcorneimer zu einem Horrorfilm enthüllt, der noch einmal eine ganz andere Richtung einschlägt. Unter dem obigen X-Post kommentierten einige User*innen etwa Folgendes - und für viele ging das Design zu Recht einen Schritt, wenn nicht gleich zehn, zu weit. Ein Nutzer schrieb: Der Sarg beziehungsweise die Wiege ist ja ganz cool, aber der eigentliche Popcorneimer ist der tote Baby-Teil? Das ist schon ziemlich seltsam.

Schwere Vorwürfe und Empörung

Die Reaktionen der Öffentlichkeit gehen weit über reine Verwirrung hinaus. Als jemand, dessen Baby in der 36. Schwangerschaftswoche tot zur Welt kam, finde ich es ziemlich geschmacklos, daraus einen Popcorneimer zu machen, so eine Betroffene im Internet. Andere betonten: Ähm, nein danke. Ich verstehe Horror. Aber das hier ist einfach nur unangemessen und taktlos. Viele sehen die Verbindung zwischen dem Filmstoff und dem merchandise-Produkt als groben Fehler an.

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Verfügbarkeit und deutscher Kinostart

Bislang ist der Eimer nur in US-Kinos erhältlich. Das Projekt bleibt in den USA jedoch auf einen begrenzten Release-Kreis beschränkt. Außerdem steht ein deutscher Kinostart für Victorian Psycho derzeit noch gar nicht fest. Die Produktionsfirma plant keine breite Veröffentlichung im europäischen Raum. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Popcorneimer nicht nach Deutschland kommen wird.

Reaktionen und Marketing-Strategie

Die Entscheidung, ein solches Design für ein Merchandising-Produkt zu wählen, wirkt im Nachhinein fehlgeleitet. Die Wut in den sozialen Medien zeigt, dass die Grenze zwischen verstörender Kunst und Respektlosigkeit überschritten wurde. Der Film selbst soll kostenlos bei Instagram verfügbar sein, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Dennoch bleibt das negative Echo auf den Behälter bestehen.