Video zeigt US-Angriff auf Handelsschiff im Golf von Oman
Das US-Zentralkommando Centcom hat nach eigenen Angaben im Golf von Oman ein Handelsschiff beschossen und manövrierunfähig gemacht. Das Schiff habe gegen die von Washington verhängte Blockade iranischer Häfen verstoßen.
US-Militärflugzeug feuerte Präzisionsmunition auf Schiffsheck. Auf X schrieb das US-Militär zu einem Clip: „Centcom hat am 26. November ein Handelsschiff im Golf von Oman außer Gefecht gesetzt, nachdem die Besatzung trotz mehrfacher Warnungen versuchte, die US-Marineblockade zu durchbrechen, nachdem es Bandar Abbas verlassen hatte.
Ein US-Militärflugzeug feuerte Präzisionsmunition ab, die das Heck des unter palauischer Flagge fahrenden M/V Pacific Archer traf. Der Antrieb des Schiffs wurde letztlich außer Betrieb gesetzt und die Zivilbesatzung blieb unverletzt.
“US-Militär setze die Blockade weiterhin „strikt“ durch , erklärte Centcom. Bislang seien sechs Schiffe manövrierunfähig gemacht und 158 weitere umgeleitet worden. Seit Beginn des Iran-Kriegs hält der Iran den weltweiten Öl- und Gashandel durch die zentrale Straße von Hormus weitgehend blockiert. In den vergangenen Wochen wurden dort fast täglich Angriffe auf Schiffe gemeldet.
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